Es gibt fast nichts, was Daniel Aminati nicht gemacht hat: Der TV-Moderator war Leadsänger der Boygroup Bed & Breakfast, Tänzer, Fotomodell, Fußballer, Schauspieler. Auf den ersten Blick die tolle Karriere eines Multitalents. Die Sicht hinter die erfolgreiche Glitzerwelt - vor allem die schwere Kindheit - offenbart er in seiner Autobiographie "Am Abgrund wachsen Dir Flügel".