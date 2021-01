Gefahrenindex zur UV-Strahlung

Der Gefahrenindex zur UV-Strahlung beruht auf der Einschätzung der erwarteten maximalen sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung (UV-Index), erklären die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die berechneten Werte des UV-Index werden zur leichteren Beurteilung der gesundheitlichen Risiken in Gefahrenbereiche eingeteilt. Dem UV-Gefahrenindex sind in Anlehnung an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit zugeordnet, so die Experten. Eine Deutschlandkarte mit dem UV-Index finden Sie ebenfalls beim DWD.