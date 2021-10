per Mail teilen

Simon & Garfunkel zählen zu den wichtigsten Duos, die die Pop-Musikwelt kennt. Nach ihrer Trennung 1970 meldeten sich die Stars mit einer Reunion Show zurück - gratis im New Yorker Central Park.

Mit Songs wie "Mrs. Robinson", "The Boxer" oder "Bridge Over Troubled Water" sind Paul Simon und Art Garfunkel zu Weltstars geworden. 1970 trennte sich das Duo nach mehrere Streitereien. Als es elf Jahre später aber hieß, dass der New Yorker Central Park aufgrund massiver Sparmaßnahmen geschlossen werden soll und man versuchte, den Park mit Hilfe eines Konzertes und einer damit verbundenen Spendenaktion zu retten, wollten auch Paul Simon und Art Garfunkel ihren Teil zur Rettung beitragen.

Die Rettung des New Yorker Central Park

Für zwei echt New Yorker - beide sind in Queens aufgewachsen - fast schon eine Frage der Ehre. Auf die Beine gestellt wurde das legendäre Konzert in Rekordzeit - und mit einigen organisatorischen Problemen im Vorfeld.

Simon and Garfunkel live - ein Meilenstein

Im Nachhinein wissen wir: Es war allen Ärger wert, denn bei diesem Konzert ist auch das wundervolle Live-Album "Simon and Garfunkel – The Concert In Central Park" entstanden – ein Meilenstein.

Simon and Garfunkel - The Concert In Central Park Col (Sony Music) The Concert In Central Park Label: Col (Sony Music) Titelliste: Mrs. Robinson Homeward Bound America Me And Julio Down By The Schoolyard Scarborough Fair April Come She Will Wake Up Little Susie Still Crazy After All These Years American Tune Late In The Evening Slip Slidin' Away A Heart In New York The Late Great Johnny Ace Kodachrome / Maybellene Bridge Over Troubled Water 50 Ways To Leave Your Lover The Boxer Old Friends / Bookends Theme The 59th Street Bridge Song The Sound of Silence Late In The Evening

