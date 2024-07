Nach Ausfällen in Budenheim

Unsere Stromversorgung gilt als kritische Infrastruktur. Kommt es hier zu Störungen, können die Auswirkungen immens sein. Wir haben mit Marcelo Peerenboom von der Energieversorgung Mittelrhein darüber gesprochen, wie sicher unsere Energieversorgung wirklich ist.

SWR1: Unser fiktives Szenario: Im Westerwald fällt ein Baum auf eine Stromleitung und zerstört sie. In wie vielen Orten fällt dann der Strom aus?

Marcelo Peerenboom: Das kommt ein bisschen drauf an. Jedes Netz ist in eine kleine Einheit unterteilt. Man kann sagen, ein paar 1.000 Haushalte sind dann in der Regel von so einem Stromausfall betroffen. Wenn ein Baum in die Leitung kracht, haben wir einen Kurzschluss und dann ist erstmal der Strom weg.

SWR1: Was passiert dann bei Ihnen - große Hektik?

Peerenboom: Dann passiert eigentlich keine große Hektik, sondern feststehende, einstudierte Abläufe. Der Schaden wird relativ schnell über unsere Netzleitstelle lokalisiert. Wir sind in der Lage, sehr schnell umzuschalten.

Praktisch kann man sich so vorstellen, dass jeder Haushalt praktisch von zwei Seiten aus erreichbar ist. Wenn die eine Leitung gestört ist, kann er über die andere Richtung versorgt werden und genau das passiert dann. […] Deswegen sind in der Regel Stromausfälle innerhalb von maximal 45 Minuten für den Kunden erledigt.

20. Juni: Stromausfall legt Budenheim lahm

SWR1: Stellen wir uns vor, die Zentrale hat zum Beispiel ein Problem durch Hackerangriffe aus dem Internet. Ist das möglich?

Peerenboom: Hackerangriffe sind mittlerweile natürlich auch Usus. Wir sind da sehr gut geschützt und hatten bis jetzt auch keinen Hackerangriff, der auch tatsächlich Erfolg hatte. Es gibt immer wieder Versuche, aber die wehren wir ab.

Wenn unsere Netzleitstelle, das Herzstück unserer Stromversorgung, aus irgendeinem Grund ausfällt, das muss ja kein Hackerangriff sein, dann haben wir immer noch ein redundantes System. Wir haben eine sogenannte Notleitstelle, die übernimmt dann nahtlos. Davon bekommt kein Mensch etwas mit, sondern der Betrieb geht einfach weiter und die Stromversorgung ist nicht unterbrochen.

Sind sie vorbereitet, falls die Stromversorgung zusammenbricht?

SWR1: Klingt so, als wäre alles ganz einfach. Bereitet Ihnen ein solches Szenario so gar kein Kopfzerbrechen?

Peerenboom: Wir sind kritische Infrastruktur und wir wissen natürlich darum, dass wir auch Versorgungssicherheit darstellen und diese sicherstellen müssen. Deswegen sind wir natürlich auf alle Eventualitäten, wie Stürme, Hochwasser oder Extremwetterlagen, so gut es geht vorbereitet, auch wenn mal irgendwas in die Luft fliegt oder auch eine Sabotage stattfindet. Das sind alles denkbare Szenarien, die wir alle durchdeklinieren. Wir haben einen Notfallstab, der sehr regelmäßig seine Abläufe einstudiert. Wir machen auch überraschende Übungen, deswegen sind diese Abläufe einstudiert. Insofern können sich die Bürger darauf verlassen, dass wir Störungen auch sehr schnell beheben können.

Das Gespräch führte Claudia Deeg.