Warum farbige Wäsche nicht direkt in der Sonne trocknen sollte

Wäsche wird im Sommer am besten draußen getrocknet. Wir sagen Ihnen, warum der Lieblingspulli aber keinesfalls in der prallen Sonne trocknen darf und wo der ideale Standort für den Wäscheständer ist.

Wäsche im Sommer draußen trocknen

Die Gründe dafür, die Wäsche im Sommer an der frischen Luft zu trocknen, liegen klar auf der Hand. Zum einen geht das Trocknen schnell und spart jede Menge Energie, denn der Energiefresser Wäschetrockner macht Pause. Ebenfalls ein Argument für das Trocknen draußen: Sie riskieren keine Schimmelbildung in Haus oder Wohnung wegen zu hoher Raumfeuchte. Last but not least riecht die Wäsche nach dem Trocknen an der frischen Luft frisch und angenehm.

Wäsche im Sommer nicht in die pralle Sonne

Natürlich trocknet das Lieblingsshirt im Hochsommer in der Mittagssonne aufgehängt fast sofort. Trotzdem raten Experten davon ab, farbige Kleidung in der prallen Sonne zu trocknen. Der Grund sind chemische Reaktionen der Farbmoleküle durch den UV-Anteil des Sonnenlichts. Der sorgt dafür, dass die Farbmoleküle oxidieren können und sich helle Flecken auf der farbigen Kleidung bilden können. Schlecht vor allem deshalb, weil diese Flecken auch durch erneutes Waschen nicht mehr verschwinden.

Wohin soll der Wäscheständer im Sommer?

Damit die Wäsche trotzdem schnell trocknet und Sie keine Verfärbungen riskieren, gibt es einige einfache Tipps, wo Sie den Wäscheständer oder die Leinen im Hochsommer platzieren und wie Sie Ihre Wäsche trocknen können.

Standort von Leine oder Wäscheständer im Halbschatten oder überdacht wählen.

Kleidung auf links gedreht trocknen, das vermeidet Sonnenstreifen.

Platz auf dem Wäscheständer oder der Leine ausnutzen, Wäsche nicht zu dicht hängen. Das reduziert die Trocknungszeit und damit die UV-Dosis.

Wäsche tagsüber trocknen, nachts ist die Luftfeuchtigkeit auch im Sommer deutlich höher. Wäsche vor der Dämmerung abhängen.

Leinen und Baumwolle dürfen in die Sonne

Der relativ hohe UV-Anteil der Hochsommer-Sonne hat aber auch seine Vorteile. Wenn Sie zum Beispiel weißes Leinen oder reine Baumwolle trocknen möchten, empfiehlt sich ein sonniger Standort. Denn hier wirkt das UV-Licht als natürliche Bleiche. Je mehr Sonne Baumwolle oder Leinen abbekommen, das wusste schon die Großmutter, desto strahlend weißer können diese werden, ganz ohne Chemie.

Großmutter wusste aber auch, dass auch die weißen Wäschestücke nicht zu lange auf der Leine bleiben durften, denn sonst steigt die Gefahr des Vergilbens und das Bügeln fällt deutlich schwerer.