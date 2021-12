Deutschland und der Impf-Fahrplan gegen Corona

In vier Tagen soll der Corona-Impfstoff in Europa zugelassen werden. Direkt nach Weihnachten soll dann in Deutschland mit den Impfungen gegen Corona begonnen werden. Der Impf-Fahrplan steht.

In Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember beginnen. Zuvor hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA angekündigt, ihre Entscheidung zur Zulassung des Biontech-Impfstoffs am kommenden Montag treffen zu wollen. Der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech ist fertig, die 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz sind einsatzbereit, der Impf-Fahrplan steht und die Impf-Reihenfolge ist festgelegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag per Video den Gründern des Mainzer Biotechnologie Unternehmens Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci gedankt.