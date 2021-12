Wald in Not

Die hochansteckende Omikron-Mutation breitet sich schnell aus in Europa. In Großbritannien gibt es so viele Corona-Fälle wie noch nie, auch in Deutschland könnte Omikron schon im Januar die dominierende Variante sein. Wer dreimal geimpft ist, hat einen sehr hohen Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf. Aber haben wir genügend Impfstoff? mehr...