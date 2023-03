Die Grundidee der ayurvedischen Heilverfahren: Alles Lebendige, und damit auch der Mensch, ist aus den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Raum aufgebaut. Wenn diese Elemente im richtigen Mischungsverhältnis vorliegen, dann ist mit den körperlichen Funktionen und auch mit der Persönlichkeit des Menschen alles in Ordnung.

Die ayurvedischen Regeln zur Lebensführung und die Heilbehandlungen sollen dazu beitragen, diese ausgewogene Mischung der Grundelemente zu erhalten oder wieder herzustellen.

Da auf der Basis dieser Idee eine ungeheure Vielzahl an Therapieansätzen und Heilmitteln eingesetzt wird, ist eine alles umfassende wissenschaftliche Bewertung nicht möglich. Heilerfolge können mit den Arzneien und Methoden der ayurvedischen Medizin durchaus erzielt werden, weil beispielsweise pflanzliche Wirkstoffe, Mineralstoffe oder auch Ernährungstipps eingesetzt werden, deren Wirkung auch aus anderen Therapien bekannt und nachgewiesen ist.

Ernährungstipps, die in der Ayurveda eingesetzt werden, sind auch in anderen Therapien nachgewiesen. Colourbox

Allerdings gibt es immer wieder Probleme mit fehlenden Standards und Kontrollen bei der Herstellung der ayurvedischen Arzneien, in importierten Chargen waren auch schon mal giftige Stoffe wie beispielsweise Schwermetalle enthalten.

In einzelnen Bereichen mag eine Methode aus dem Ayurveda also zum Erfolg führen, aber diese einzelnen Treffer bedeuten leider nicht, dass die der Ayurveda-Medizin zugrunde liegende Idee stimmt. Also die Sache mit den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Raum, die im Menschen in einem bestimmten Mischungsverhältnis vorliegen und grundsätzlich für die Gesundheit des Menschen verantwortlich sein soll.

Die moderne Medizin hat viel bessere Modelle von den Vorgängen im menschlichen Körper entwickelt – und gelangt auf deren Grundlage derzeit von einer faszinierenden Einsicht zur nächsten, so dass gerade jetzt auch große Fortschritte bei der Behandlung von schweren Erkrankungen wie Krebs gemacht werden. Die ayurvedischen Ideen und Methoden sind dafür überhaupt nicht geeignet. Der Orientierung an den Lebensregeln des Ayurveda kann aber zu einem gesünderen Lebensstil führen und so dazu beitragen, dass Erkrankungen vermieden oder gelindert werden.