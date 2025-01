So ist der Podcast von Judith Rakers und Ariana Barborie entstanden

per Mail teilen

Wenn du einen Job hast, den du liebst, musst du keinen Tag arbeiten, heißt es. So ungefähr fühlt sich das aktuell auch für Ariana Barborie und Judith Rakers mit ihrem Podcast an.

Seit Oktober "orgeln sie sich durchs Alphabet", so der Untertitel des gemeinsamen Podcasts von Ariana Barborie und Judith Rakers. Eine Woche, eine Folge, ein Buchstabe – das ist das Motto des Podcasts. Dabei sprechen die beiden – exklusiv in der ARD Audiothek – über Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.

Darum "orgeln sich Judith Rakers und Ariana Barborie" durch's Alphabet

SWR1: Also dieser Titel: "Sie orgeln sich durchs Alphabet" . Wenn ich jetzt einen Männerpodcast hätte, dürfte ich den dann auch so nennen?

Ariana Barborie: Wenn du mal in einer langen Redaktionskonferenz sitzt – so drei bis vier Stunden – und alle überlegen, wie könnte der Podcast heißen? Da hat dann keiner mehr den Nerv, sich irgendeinen vernünftigen Vorschlag aus dem Ärmel zu schütteln. Wenn dann jemand sagt: "Ganz ehrlich, Leute! Wir brechen das jetzt ab, wir sagen einfach, sie orgeln sich durchs Alphabet", nicken alle es ab.

Judith Rakers: Es ist wirklich wahr, was Ariana da erzählt. Wir hatten nämlich erst überlegt, ob wir es zum Beispiel "Das Lifestyle-ABC" nennen. Unser Konzept ist, dass wir uns in jeder Folge einen Buchstaben vornehmen und dann Zeitgeist-Phänomene oder aktuelle Trends aufgreifen, die mit diesem Buchstaben anfangen und die dann besprechen.

Wie entsteht eine Folge von "Barborie & Rakers"?

SWR1: Und dann ist die einzige Vorgabe, dass es keine Vorgabe gibt und ihr quatscht über das, was euch ins Hirn schießt?

Barborie: Wir haben natürlich eine ganz tolle Redaktion, wie sich das für die ARD gehört. Die bereiten das ganz toll für uns vor und wir ziehen dann mal zufällig Begriffe und mal stellen wir sie uns gegenseitig vor. Dann suchen wir etwas aus und schauen, was spricht uns am meisten an? Das schmeißen wir dann weg und reden über die anderen Sachen.

Ariana Barborie: "Judith Rakers, schick mir ein Zeichen!"

SWR1: Wie habt ihr beide eigentlich zusammengefunden?

Barborie: Aus der Ferne habe ich Judith schon ganz lange bewundert. Und die Western-Doku, wo sie auf Europas größter Western-Messe geritten ist, die hatte es mir besonders angetan. Ich habe damals in einem Podcast gesagt: "Judith Rakers! Ich liebe dich aus der Ferne! Wenn du meine Liebe erwiderst, sende mir doch mal ein gelbes Zeichen!"

Und ein paar Tage später trug Judith Rakers in der Tagesschau eine gelbe Bluse und ich bekam das hundertfach zugeschickt und mir wurde gesagt: "Ha! Guck mal! Als hätte sie wirklich deine Nachricht gehört." Bis ich ein Video in meinem Instagram-Posteingang gefunden habe, von Judith Rakers aus dem Tonstudio, die mir gesagt hat, dass sie diese gelbe Bluse tatsächlich als Erkennungszeichen an mich gesendet hat.

Rakers: Wir haben uns immer Nachrichten über Social Media zugeschickt und dann hatte der SWR die tolle Idee, uns in der Podcastreihe "Freundschaft auf Zeit" zusammenzubringen. Da haben wir uns das erste Mal im realen Leben umarmt, angefasst, beschnuppert. Und das war der Beginn nicht nur einer wunderbaren "Freundschaft auf Zeit"-Podcast-Reise, sondern auch letztlich der Startschuss für den gemeinsamen Podcast, den wir jetzt machen.

SWR1: Man hört euch an, dass ihr viel lacht, dass ihr viel Spaß habt. Ist es auch Arbeit?

Barborie: Es fühlt sich ehrlich gesagt tatsächlich nach einem Gespräch unter Freundinnen an. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen. Dass die Leute sagen, es fühlt sich an, als würden die mit uns auf dem Sofa oder am Küchentisch sitzen. Ich finde es richtig schön. Also wenn es Arbeit ist, dann ist es einer der schönsten Jobs, die ich bis jetzt machen durfte.

Wie macht man Menschen Lust auf Podcasts?

SWR1: Es gibt Menschen, die regelrecht podcastsüchtig sind und andere können bisher mit Podcasts überhaupt nichts anfangen. Wie würdet ihr denen in wenigen Worten schmackhaft machen, dass Podcast hören eigentlich super ist?

Barborie: Ich habe tatsächlich vor elf Jahren mit meinem ersten Podcast angefangen. Ich habe damals noch beim Radio gearbeitet und mir haben immer so viele die Rückmeldung geben, dass die Geschichten so interessant und so toll sind, wenn da nicht ständig Musik und Werbung dazwischen kommen würde.

Da habe ich gesagt: Dann ist ein Podcast perfekt für dich. Da kannst du alles, was dich stört, rausnehmen und das, was übrig bleibt, sind quasi die Geschichten. Ich finde, bei einem Podcast wie wir ihn machen, da dreht es sich nicht um ein ganz bestimmtes Thema. Wir können, aber wir müssen nicht seriös sein.

Wir können so sein, wie wir sind. Wir können seriös sein und uns einfach so unterhalten, als würden wir uns mit den Leuten auf einen Kaffee treffen und ganz viel erzählen und lachen.