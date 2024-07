Tipps von Ordnungscoach Sabine Haag

Das Packen der Koffer vor dem Urlaub ist jedes Mal schwer. Jeder Quadratzentimeter soll ausgenutzt werden, denn alles muss mit. Wir haben mit Ordnungscoach Sabine Haag gesprochen, wie das am besten klappt.

Koffer richtig packen – mit Apps oder Listen?

SWR1: Was können Apps fürs Koffer packen besser, als die selbst geschriebene Packliste?

Sabine Haag: Nicht viel! Es gibt mittlerweile tatsächlich sehr viele Apps. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil diese Apps oft nicht so individuell anpassbar sind, wie wir es brauchen. Ich arbeite tatsächlich noch mit ausgedruckten Listen, auf der unten ein paar Streifen sind, wo ich das was mit noch fehlt ergänzen kann.

SWR1: Von Woher haben Sie Ihre Packliste?

Haag: Die habe ich geschrieben und die kann man sich bei mir runterladen.

SWR1: Wir packen also selbst. Kleidung soll man rollen, um Platz zu sparen, aber am Ende ist dann alles verknittert. Also doch lieber stapeln?

Haag: Ich habe den Test gemacht, weil mich das sehr interessiert hat, was denn jetzt die beste Methode ist. Also das Aufwendigste ist tatsächlich, die Kleidung zu rollen. Das ist super platzsparend und es ist tatsächlich das, was Sie machen sollten, wenn sie wenig Platz im Koffer oder Rucksack haben. Aber es ist weder übersichtlich, noch kommen die Klamotten besonders knitterfrei raus.

Am besten sind Sie diese Packing-Cubes.

Was die meisten machen, ist ja so übereinander stapeln im Koffer und hoffen, dass es einigermaßen ordentlich wieder rauskommt. Aber das ist unübersichtlich.

Es gibt noch die Möglichkeit, kleine Päckchen zu packen und wie wir das mittlerweile oft in Schubladen haben und die hochkant in den Koffer zu stellen. Am besten sind Sie eben diese Packing-Cubes. Also diese Packeinheiten, bei denen man zum Beispiel alle T-Shirts reinpackt oder alles für das Kind und die komplett aus dem Koffer nimmt und in den Schrank im Urlaub packt. Das ist das Einfachste und dann zerknittert es auch am Wenigsten.

Koffer richtig packen – Lifehack fürs Duschgel

SWR1: Das ausgelaufene Duschgel. Ich packe es immer in eine Plastiktüte und fixiere die mit einem Gummiband. Aber auch da ist es schon ausgelaufen. Haben Sie einen Trick?

Haag: Ich muss gestehen, dass ich da auch noch nicht die perfekte Version habe. Ich mache es wie sie: Ich packe das Duschgel in eine Plastiktüte.

Es gibt noch den Trick, Frischhaltefolie über die offene Verpackung zu machen. Also den Deckel ab, dann die Folie drum, ganz festdrücken und macht dann den Deckel wieder drauf. Das soll auch relativ gut halten. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin für die umweltfreundlichere Variante, also so wenig Plastik wie möglich zu benutzen

Das Gespräch führte Michael Lueg.