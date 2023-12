Der Metal-Musiker Ozzy Osbourne erholt sich gerade von einer Operation am Rücken. Ob er eine große Geburtstagsparty schmeißt, ist daher fraglich.

Faust in die Luft und dann Zeige- und kleinen Finger abspreizen: Ozzy Osbourne, der "Prince of Darkness", wird am Sonntag, 3. Dezember, 75 Jahre alt. Leider geht es ihm zurzeit gesundheitlich nicht so gut. Aber von vorne: Was macht Ozzy Osbourne momentan eigentlich genau?

Sänger Ozzy Osbourne bei einem Konzert in Stuttgart 2014. / Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Erholt sich in Kalifornien von einer weiteren Operation

Aktuell ist der "Black Sabbath"-Sänger vor allem zu Hause in Kalifornien und erholt sich von seiner insgesamt vierten Wirbelsäulen-Operation. Die letzte war in diesem Jahr notwendig, weil er 2019 einen sehr unglücklichen Unfall hatte.

Was genau passiert ist, hat er in Interviews erzählt: "Vor vier Jahren habe ich eine Silvester-Show gespielt, dann bin ich zurück nach Hause. Nachts bin ich aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, es war dunkel. Dann kam ich zurück und dachte, mein Bett muss ungefähr hier sein und ich bin auf das Bett gesprungen, aber es war nicht da, ich landete hart auf dem Boden."

Damit kämpft der Rockmusiker immer noch. Er sei dennoch von Berichten genervt, in denen steht, dass das sein letzter Kampf sei. So weit sei es nicht. Seine Frau Sharon betont gerne, er habe seinen Humor noch nicht verloren – das sei ja schon mal ein gutes Zeichen.

Wenn ich am Ende nach diesem Konzert tot umfalle, dann werde ich als glücklicher Mensch sterben.

Wie realistisch es ist, dass er nochmal live spielt, weiß der britische Rockmusiker nicht. Er lebt momentan von Tag zu Tag und kann nicht abschätzen, ob es jemals wieder möglich ist, auf der Bühne zu stehen. Osbourne beschreibt das so: Es sei, wie wenn man sich von seiner Beziehung langsam verabschieden muss, nämlich die Beziehung zu seinen Fans.

Großer Traum: Noch einmal auf der Bühne stehen

Deshalb arbeite er darauf hin, zumindest noch einmal live zu spielen, um sich von seinen Fans zu verabschieden. Das möchte er aber nicht halb fit machen, etwa im Rollstuhl auf die Bühne fahren, sondern richtig. "Wenn ich am Ende nach diesem Konzert tot umfalle, dann werde ich als glücklicher Mensch sterben", sagt Ozzy Osbourne.

In Kuchen verewigt: Auf der Kuchenmesse "Cake International" in Birmingham konnten beeindruckende Backkunstwerke bewundert werden. Darunter war auch Rocklegende Ozzy Osbourne. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / empics | Jacob King

Derzeit sieht es nicht so aus, als hätte er eine große Geburtstagsparty geplant. Sein Sohn Jack Osbourne sagte im September, er hoffe auf eine große Party. Aber er glaube, dass eine Party – wenn sie stattfindet – eher ruhiger ausfallen wird.

Falls Ozzy feiert, wäre es vermutlich seine letzte Party in Kalifornien. Er und Sharon haben nämlich schon vor längerer Zeit gesagt, dass sie zurück nach Großbritannien ziehen wollen. Außerdem würde der Sänger gerne eine neue Platte im kommenden Jahr aufnehmen und damit sogar auf Tournee gehen. Laut "Metal-Hammer.de" will der "Prinz der Dunkelheit" 2024 nach seinen beiden Longplayern "Ordinary Man" (2020) und "Patient Number 9" (2022) ein weiteres Album aufnehmen.

