Michael Stipe feiert am 4. Januar 2025 seinen 65. Geburtstag. Was macht der ehemalige R.E.M.-Frontmann eigentlich heute? Und gibt es Hoffnung auf ein Comeback der Kult-Band?

Erst im Juni 2024 sind R.E.M. mal wieder zusammen aufgetreten. Die Band wurde in die "Songwriter's Hall of Fame" in New York aufgenommen. Bei der Gelegenheit haben sie eine Akustikversion ihres Hits "Losing My Religion" gespielt. Da haben die Fans natürlich auf eine richtige Wiedervereinigung gehofft. Leider wird sich der Traum nicht mehr erfüllen.

R.E.M.: 1980 bis 2011

R.E.M. gründeten sich im Jahr 1980 in der Stadt Athens in Georgia, USA. Seit 2011 ist die Band Geschichte. "Die Band hat sich rechtzeitig aufgelöst", finden die Mitglieder, die ohne Dauerstreit auseinander gegangen sind.

Im Gegenteil: Stipe hat in einem Interview im Jahr 2024 mit dem US-TV-Sender CBS gesagt: "Wir sind Freunde für’s Leben und können uns an einen Tisch setzen, voller Bewunderung füreinander".

Out of Time SWR1 Meilensteine zu R.E.M.

Schrieb Michael Stipe die R.E.M. Songs über sich selbst?

Viele Fans glauben, Michael Stipe singe in seinen Songs über sein eigenes Leben. Doch er betont, dass seine Texte nicht autobiografisch sind. Trotzdem scheint er oft tiefe Emotionen aus sich selbst herauszuholen.

Dass Stipe sich 2001 als "queer" geoutet hat, und Beziehungen zu Frauen und Männern hatte, ist für manche nicht überraschend gekommen. Viele Fans hatten das schon vor seinem offiziellen Outing in seinen Songtexten herausgelesen. Darüber hinaus hat Michael Stipe nichts dagegen, wenn seine Songs vom Publikum persönlich auf deren eigene Lebensumstände interpretiert werden.

In dem CBS-Interview aus dem Sommer 2024 gab Michael Stipe unumwunden zu, dass er stolz auf sein Schaffen ist: "Wenn man etwas geschrieben hat, das nicht nur gut, sondern möglicherweise großartig ist, ist das ein wunderbares Gefühl."

R.E.M. - Losing My Religion (Official HD Music Video)

Was macht Michael Stipe aktuell ohne R.E.M.?

Musikalisch ist er solo aktiv, wenn auch nicht mit dem Erfolg aus seiner Bandzeit. Seit seiner Jugend widmet er sich außerdem der Fotografie und hat bereits Bildbände mit Musikerfotos veröffentlicht. Zudem experimentiert er als Bildhauer und hat mehrfach Kinofilme produziert – unabhängig von großen Hollywood-Studios. Michael Stipe ist und bleibt also ein echter Künstlertyp.