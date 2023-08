Michael Bolton hat sie – die Stimme für Herzschmerz-Balladen. Bei den Songs auf seinem neuen Album "Spark of Light" dreht sich auch wieder alles um die Liebe und um Hoffnung.

So richtig durchgestartet ist der amerikanische Sänger in den 80ern und 90ern mit Songs wie "How Am I Supposed to Live Without You". Es ist einer seiner größten Hits.

Jetzt gibt es etwas Neues von ihm: "Spark of Light" heißt sein neues Album. Und das dreht sich natürlich wieder um ein Thema: die Liebe. Nina Waßmundt aus der SWR1 Musikredaktion hat Michael Bolton zum Interview getroffen und ihn gefragt, ob er persönlich überhaupt noch an die Liebe glaubt.

Zusammenarbeit mit jungen Künstlern

Im Februar ist Michael Bolton 70 geworden – und er hat immer noch viele Song-Ideen im Kopf. Einige davon hat er jetzt auf sein neues Album gepackt. Das erste seit 14 Jahren! Für die zehn neuen Songs hat er mit vielen jungen Talenten zusammengearbeitet, unter anderem mit Justin Jesso. Der Amerikaner ist 19 Jahre alt und hat bereits Songs für Ricky Martin und die Backstreet Boys geschrieben. Mit ihm singt Michael Bolton das Duett "Beautiful World".

Boltons lange Karriere fing erst spät an

Michael Bolton hat eine lange Karriere hinter sich. Er hat über 20 Alben herausgebracht und mit Musikergrößen wie Ray Charles und Bob Dylan zusammengearbeitet. Als Songwriter hat er Songs für Stars wie Barbra Streisand, KISS und Cher geschrieben.

Mit Popballaden wie "Love is a Wonderful Thing" aus dem Jahr 1991 hat Bolton eine Wahnsinns-Karriere hingelegt; er hat über 65 Millionen Alben verkauft, zwei Grammys und sechs American Music Awards gewonnen.

Aber bei allem Erfolg hat der amerikanische Sänger und Songschreiber auch Tiefen erlebt – es hat zum Beispiel erstmal sehr lange gedauert, bis seine Karriere überhaupt so richtig losging: 18 Jahre, um genau zu sein, vom ersten Plattenvertrag mit 16 bis zum ersten großen Hit mit 34 Jahren.

Michael Bolton kennt sich also auch mit schweren Zeiten aus. Auf seinem neuen Album sind deshalb durchweg positive Songs. Spark of light heißt übersetzt so viel wie Funke des Lichts. Es geht um Hoffnung, wie er vorab gesagt hat. Und das kann man jetzt im Album hören.