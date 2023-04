per Mail teilen

Die Travestiekünstler Mary und Gordy (alias Georg Preuße und Reiner Kohler) in Höchstform: Mary singt "Strangers in the Night", doch dann kommt der Böblinger Kegelclub dazwischen...

Sehen Sie hier einen Ausschnitt aus der Sendung "Spaß an der Verwandlung" vom 10. April 1983.