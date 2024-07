Jennifer Lopez wird 55 – Das passiert im Moment bei J.Lo

Ihren musikalischen Durchbruch hatte J.Lo 1999 mit ihrer Single "If You Had My Love". Heute wird die Sängerin 55 Jahre alt. Wir blicken auf ihre aktuelle Lebenssituation.

Die große Latin-Lady Jennifer Lopez, oder "J.Lo" wird 55. Im Moment macht sie weniger als Pop-Sängerin und Schauspielerin Schlagzeilen, sondern liefert eher der Klatschpresse Futter. Das Drama um sie und ihren Ehemann und Schauspieler Ben Affleck geht in eine neue Runde.

Affleck und Lopez haben schon eine längere gemeinsame Geschichte. Schon vor 20 Jahren, von 2002 bis 2004 waren die beiden ein Paar und auch verlobt, bevor sich ihre Wege dann längerfristig getrennt hatten. Seit 2021 sind die beiden wieder liiert und seit Juli 2022 sogar verheiratet. Und jetzt wird schon seit Monaten wieder über eine erneute mögliche Trennung spekuliert.

Trennungsgerüchte zwischen J.Lo und Ben Affleck

"Und das ist auch nicht komplett aus der Luft gegriffen" , sagt SWR1 Musikredakteur Dave Jörg. Schon am Wochenende hat Jennifer Lopez ihren Geburtstag ohne ihren Ehemann vorgefeiert, im Edelwohngebiet der Hamptons an der Küste von Long Island bei New York. Mit der ganzen Familie und Freunden, aber Ben Affleck war nicht dabei.

"Auch ihren zweiten Hochzeitstag und Muttertag hat das Paar getrennt verbracht", sagt Dave Jörg weiter. "Als Beweis für die Ehekrise gilt auch, dass J.Lo und Ben Affleck ihre 60-Millionen-Villa in Beverly Hills los werden wollen – die hatten sie erst ein Jahr vorher gekauft."

Täglich hat die Klatschpresse irgendwelche anonymen Quellen und dichtet vielleicht noch ein bisschen was dazu. Fakt ist: Weder Lopez, noch Affleck sagen bisher wirklich was zum Thema.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind aktuell immer wieder mit Gerüchten um eine mögliche Ehekrise in der Presse. Dabei ist das Paar erst seit Juli 2022 verheiratet. dpa Bildfunk picture alliance/United Archives | -

Die Karriere von Jennifer Lopez rückt in den Hintergrund

Wenn aktuell über Jennifer Lopez berichtet wird, dann geht es dabei hauptsächlich um ihr Privatleben und ihre Ehe mit Ben Affleck. Ihrer Karriere findet in der Berichterstattung der sogenannten "Yellowpress" kaum statt.

Dabei hat J.Lo in den vergangenen Monaten einiges abgeliefert. Zum einen wäre da ihr Album "This Is Me... Now", das im Frühjahr erschienen ist und zu dem es sogar zeitgleich einen dreiteiligen Doku-Spielfilm gab, der auch erzählt, wie sie und Ben Affleck wieder zueinander gefunden haben. Außerdem hat sie erst kürzlich die Hauptrolle im Science-Fiction-Actionfilm "Atlas" gespielt.

Das Problem ist: Für Jennifer Lopez‘ Verhältnisse sind diese ganzen Projekte keine Hits. Die neue Platte hat sich so schlecht verkauft wie keine davor.

Keine Hits für Jennifer Lopez

"Das Problem ist: Für Jennifer Lopez‘ Verhältnisse sind diese ganzen Projekte keine Hits. Die neue Platte hat sich so schlecht verkauft wie keine davor" , erzählt Dave Jörg. Sogar eine Tour wurde abgesagt. Und ihre Filme? Auch die haben bei dem Publikum der Streamingdienste keine guten Kritiken erhalten und auch keine Publikumsmassen gefunden. Die letzte große Bühne hatte J.Lo im Jahr 2020 bei der Halbzeitshow vom Super-Bowl.