Martha & The Vandellas sind eine eher unbekannte Gruppe, bis sie mit "Dancing in the Street" ihren ersten Hit landen. Dank "Live Aid" wird der Song in den 80ern nochmal populär.

Martha Reeves lebt in Detroit. Die junge Frau will Sängerin werden. Sie hat eine tolle Stimme, gewinnt einen Talentwettbewerb und bekommt ein Jobangebot.

Martha Reeves: Arbeit im Nachtclub und als Sekretärin

Dann wird sie Sängerin in einem schlüpfrigen Nachtclub. Immerhin lernt sie dort William Stevenson kennen, einer der Manager bei "Motown-Records". Jetzt hat sie einen neuen Job, sie wird seine Sekretärin. Allerdings mit einer eher ungewöhnlichen Aufgabe, denn sie muss Texte von neuen Songs auf Demokassetten singen, damit andere Sängerinnen die Texte und die Melodien schneller lernen können.

Martha & The Vandellas: Erst mäßig erfolgreich, dann "Dancing in the Street"

Irgendwann fällt dann auf, dass die Demos der Sekretärin besser sind als die späteren Aufnahmen. Sie wird zunächst zur Background-Sängerin und darf bei Marvin Gaye singen. Und auch hier setzt sie sich durch. Die Plattenbosse gründen mit ihr eine der damals beliebten Frauenbands – Martha & The Vandellas. Zunächst nur mäßig erfolgreich, doch dann landet die Band mit "Dancing in the Streets" 1964 ihren ersten großen Hit.

Geschrieben unter anderem von Marvin Gaye und ihrem alten Boss William Stevenson. Die Idee zum Titel kam ihm im heißen Detroiter Sommer. Da öffnete die Stadt Hydranten, ließ das Wasser auf die Straßen regnen und alle konnten sich im Wasserstrahl abkühlen.

"Dancing in the Street" beim Live Aid Konzert 1985

1985 steht das Live Aid Konzert bevor. Mit dabei sind Stars wie Mick Jagger und David Bowie. Die beiden wollen dafür einen gemeinsamen Titel rausbringen und entscheiden sich für "Dancing in the Street", weil im Text so viele verschiedene Orte genannt werden. Das passt gut zur Idee von Live Aid.

Ihr Plan ist, dass der Titel live von Bowie in Philadelphia und Jagger in London gesungen werden soll. Da sind sie ihrer Zeit voraus. Die Satellitenübertragung liegt aber einige Sekunden auseinander, sodass der Plan scheitert. Also wird nur zeitgleich das Video gezeigt und danach tritt Bowie in Philadelphia und später Jagger in London auf...

Doch das spielt für Martha & The Vandella letztlich keine Rolle. Der Song wird noch bekannter!