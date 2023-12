Herzenssache: Projekt für benachteiligte Kinder

Sie ist ein Nachwuchs-Talent der deutschen Musikszene und zeichnet sich durch ihre Offenheit aus, die sie in berührende Texte packt. Aber LOTTE schaut auch über den eigenen Tellerrand hinaus.

Bereits 2019 war LOTTE bei unserer Spendensendung für Herzenssache zu Gast. Besonders beeindruckt hat sie zuletzt das geförderte Projekt der "Changewriters" für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Wir haben mit LOTTE über ihre Erlebnisse in einer Schule gesprochen.

SWR1: Seit einem Jahr bist Du Botschafterin für Herzenssache. Wie fühlt sich das an?

LOTTE: Richtig gut. Ich hatte einen der schönsten Tage 2023 mit der Herzenssache und den "Changewriters". Das war sehr beeindruckend und ich bin dankbar, dass ich das machen darf.

SWR1: Was war bei den Changewriters so besonders? Das ist ein Projekt, das wir auch vorgestellt haben.

LOTTE: Wir waren in der Schule, die in einem sozial benachteiligten Gebiet liegt. Da sitzen Kids, die das Leben bisher als richtig unfair erfahren haben, teilweise richtig mies. Die Changewriters kommen, bringen Tagebücher mit und dann wird gemeinsam geschrieben. Man merkt so richtig, wie diese ganze Ungerechtigkeit, die Benachteiligung, die Wut – alles, was sich mit dieser ganzen Lebensgeschichte aufgestaut hat, endlich Platz findet in diesen Tagebüchern. Und das war eine sehr krasse, aber auch eine sehr schöne Erfahrung.

Am Anfang waren noch viele Spiele mit dabei, um warm zu werden. Wir haben eine Linie gezogen in der Mitte vom Raum und einer der Mitarbeiter von den Changewriters hat Fragen gestellt: Wer spricht mehr als eine Sprache zu Hause? Und dann treten eben ein paar Leute an die Linie. Dann wird gesagt: "Ok, dann haben wir schon eine Gemeinsamkeit." Dann geht man wieder zurück und dann kommt die nächste Frage: Wer hat schon mal was geklaut? Das ist noch ein bisschen lustig, noch ein bisschen cool. Wer wird von seinen Eltern geschlagen? Wer hat Eltern, die vielleicht im Gefängnis sind? Und so weiter. Und dann kommst du immer näher. Die Kids lernen sich gegenseitig kennen, auch mit Sachen, die man sonst eigentlich nicht von sich sagen würde.

Da habe ich gesehen, dass das die Kids schon mal geöffnet hat, um dann weiter zu gehen und zu sagen, jetzt schreibe ich mal im Tagebuch darüber. So sind Gespräche aufgekommen zwischen den Kids und den Betreuern: "Darf Papa das überhaupt, darf der mich verprügeln?" Das klingt jetzt sehr hart, aber es war heilsam, glaube ich.

SWR1: Und deshalb unterstützt Herzenssache zum Beispiel dieses Projekt. Was wünschst Du Herzenssache für das kommende Jahr?

LOTTE: Ich wünsche Herzenssache, dass es genau so weitergeht und hoffentlich noch viel besser. Ich durfte selbst sehr behütet aufwachsen. Umso wichtiger ist es mir, dass die Kids und die Jugendlichen, eben die Jüngsten unserer Gesellschaft, die auch am meisten darunter leiden, wenn es mal nicht so gut läuft, dass sie Hilfe bekommen, die sie verdienen. Dafür braucht Herzenssache eure Spenden da draußen. Wir brauchen eure Unterstützung und wirklich jeder Einzelne zählt, jede Einzelne hilft. Deshalb: Bitte seid am Start und tragt dazu bei, dass Herzenssache nächstes Jahr noch viel mehr Gutes tun kann.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

