Vier Gemeinden - vier SWR1 Heimspiele: Vom 21. April bis 12. Mai waren wir jeden Sonntag mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren live vor Ort.

Aus zahlreichen Bewerbungen wurden nach eingehender Sichtung diese vier teilnehmenden Gemeinden ausgewählt.

Heimspiel Rückblick 2024

Was ist das SWR1 Heimspiel?

Jede Woche steht ein Ort in Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt (in diesem Jahr vom 21.4. bis 12.5.). An vier Sonntagen senden wir live aus den teilnehmen Orten, die Heimspiel-Gemeinden werden wollen. Zu Beginn der Heimspiel-Woche stellen wir der Gemeinde eine oder mehrere kleine Aufgaben, die wir dann am Sonntag in der Livesendung auflösen. Unsere SWR1 Moderatorinnen und Moderatoren leiten durch die Sendung.

Je mehr Leute aus dem Ort mitmachen, desto schneller können sie gemeinsam die kleinen Herausforderungen meistern. Doch keine Angst: Der Spaß und das Miteinander stehen immer im Vordergrund! Für alle teilnehmenden Gemeinden, die sich den Aufgaben erfolgreich stellen, gibt es auch etwas Besonderes: das exklusive gelbe Ortsschild für Ihre SWR1 Gemeinde.

Das gibt es zu gewinnen: das exklusive gelbe Ortsschild für Ihre SWR1 Gemeinde! SWR Berkefeld

Die Aufgaben

Die teilnehmenden Gemeinden haben einige Aufgaben und Spiele zu bewältigen. Neben kleinen spaßigen Aufgaben am Sonntag, gibt es auch eine Langzeitaufgabe, bei der die Gemeinde eine Ortshymne komponieren und einstudieren soll. Doch das Ganze hat noch einen Haken: drei verschiedene Begriffe müssen in den Liedtext eingebaut werden. Es ist also Kreativität gefragt! Mehr dazu von Projektleiter Niels Berkefeld.

Sie wollen auch SWR1 Heimspiel Gemeinde werden?

Dann bewerben Sie sich bei uns und senden uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!