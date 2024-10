Gerd Thiel macht Patienten mit seinen Therapiehunden Freude

per Mail teilen

SWR1 Hörer Gerd Thiel aus Brauneberg hat sich mit einer sehr emotionalen Nachricht bei uns gemeldet. Hier erzählt er von diesem Erlebnis.

Gerd Thiel arbeitet mit Therapiebegleithunden und besucht regelmäßig eine Palliativstation in Luxemburg, um die Patienten dort mit den Hunden aufzumuntern.

Kürzlich hatte er dabei ein ganz besonderes Erlebnis: Thiel besuchte eine Patientin, die eine enge Bindung zu seiner Hündin Lucy hat. Die beiden verstehen sich so gut, dass Lucy sich entspannt von der Frau streicheln und füttern ließ, was sie sonst nicht so gern macht. Da haben die Augen der Patientin gestrahlt – für Thiel ein sehr schöner Moment. Danach setzte er sich ins Auto, schaltete SWR1 ein und konnte wieder Kraft tanken.