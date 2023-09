Besuch auf der Computermesse 1983 in Köln. Bald soll es Computer für alle geben. Allein in diesem Jahr will die Industrie 100.000 Geräte an private Haushalte verkaufen. Auch an Schulen sollen mehr Computer im Unterricht verwendet werden: zum Arbeiten, Lernen und Spielen.

Sehen Sie hier einen Bericht aus der Sendung "Abendjournal - Blick ins Land" vom 2.8.1983.