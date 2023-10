Fernsehkoch Nelson Müllers Eltern kommen aus Ghana. Er kam jedoch als Kleinkind nach Deutschland, wo er in einer deutschen Pflegefamilie in Stuttgart-Plieningen aufwuchs. Im Februar 2013 wurde er von seinen Pflegeeltern adoptiert und nahm ihren Nachnamen Müller offiziell an. Zu seinen mittlerweile in London lebenden leiblichen Eltern hält er Kontakt.