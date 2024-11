per Mail teilen

Katharina Hauptvogel läuft 320 Kilometer in 80 Stunden für Kinder mit halbem Herzen. Dabei sammelt sie Spenden.

Die Spenden sind für Kinder, die nur mit halbem Herzen geboren wurden und für den Verein Fontaneherzen e.V.. Ihr besonderes Engagement gilt dabei dem sechsjährigen Louis aus Bonn Beuel. Ihre Tour führt sie dabei von Bonn-Beuel nach Wiesbaden. Wir konnten direkt auf dem Rheinsteig, beim Laufen, mit Katharina sprechen.

SWR1: Sie klingen so ein bisschen außer Atem. Wie kommt es?

Katharina Hauptvogel: Ich hatte gerade einen kleinen Anstieg. Der war ganz schön knackig. Ich bin so vier Kilometer vor Unkel. Das nächste Ziel ist dann Linz am Rhein.

Katharina Hauptvogel sammelt Spenden für Kinder mit halbem Herzen

SWR1: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich für Kinder mit halbem Herz engagieren? Kennen Sie ein Kind, das davon betroffen ist?

Hauptvogel: Ja, und zwar Louis Dautz aus Bonn-Beuel . Er ist sechs Jahre alt. Genauso alt wie mein Sohn. Eine Followerin bei Instagram hat mich vor drei Jahren auf Louis aufmerksam gemacht. Ob ich da meine Reichweite nicht nutzen könnte, um ein bisschen diesen Kinder eine Plattform zu schenken.

Seitdem verfolge ich diese Geschichte und es bewegt mich immer wieder. Viele kennen diese Krankheit gar nicht. Dementsprechend ist diese Krankheit auch leider sehr unerforscht. Jetzt hatte ich die verrückte Idee, den Rheinsteig zu laufen. Und ich dachte, ich verbinde das mit etwas Sinnvollem und mache auf diesen Verein, auf diese Kinder, aufmerksam.

SWR1: Sie sind offensichtlich wandererfahren, sonst hätten Sie sich bei diesem Wetter nicht die 320 Kilometer in 80 Stunden zugemutet?

Hauptvogel: Ja, vor allen Dingen ist es jetzt sehr nass. Gerade eben hat es aufgehört zu regnen. Ich habe sehr viele Videos von Louis zugeschickt bekommen. Er feuert mich ja an. Das ist schon echt unglaublich. Da reichen wirklich ein paar Sekunden Video und nette Worte von ihm und im Notfall habe ich auch noch ein bisschen Musik dabei. Alle paar Stunden kommt mein Lebensgefährte an die Strecke, um mich zu verpflegen.

SWR1: Das ist ja auch schön …

Hauptvogel: Ja, hier im Wald gibt es leider nicht so viele Supermärkte, dass man sich was kaufen könnte.

Katharina Hauptvogel: Laufen - nicht wandern!

SWR1: Das heißt, Sie schleppen auch nicht ihre ganze Ausrüstung mit, sondern Sie gehen bzw. wandern einfach?

Hauptvogel: Ich laufe und dann wandere ich mal so ein bisschen, zur Abwechslung. […] Jogging-Tempo, würde ich sagen.

Das Gespräch wurde so am 14. November in SWR1 Der Nachmittag ausgestrahlt. Das Interview führte Steffi Vitt.