Huey Lewis and the News – "Sports"

Nach zwei wenig erfolgreichen Alben bringen Huey Lewis and the News 1983 das dritte Album "Sports" heraus. Das Album, das den Pop-Rock perfektioniert, verhilft der Band zum Durchbruch.

Nach seiner exzellenten Schullaufbahn, auf der er einige Klassen übersprang, hätte Huey Lewis eigentlich Anwalt oder Arzt werden können. Doch der New Yorker will mit Musik sein Geld verdienen, fährt nach Europa, wo er sein Mundharmonika-Spiel perfektioniert und spielt - zurück in den USA - in diversen anderen Bands, darunter Thin Lizzy. 1979 gründet Lewis seine eigene Band, die zunächst unter dem Namen Huey Lewis and the American Express firmiert. Die beiden ersten Alben floppen, doch dann folgt 1983 "Sports".

Huey Lewis & the News (v.l.n.r.: Chris Hayes, Bill Gibson, Sean Hopper, Johnny Collar, Mario Cipollina und Huey Lewis) aufgenommen am 10.11.1986 in München dpa Bildfunk picture alliance / Fryderyk Gabowicz | Fryderyk Gabowicz

Klassisches Popsong-Writing gepaart mit 50er Jahre Rock 'n' Roll

Das Album entsteht ohne Produzent, weit weg vom Sitz des Labels Chrysalis. Musikalisch überzeugt es durch klassisches Popsong-Writing in Verbindung mit 50er-Jahre Rock 'n' Roll und Soul - immer mit einem Augenzwinkern, typisch für die Band, aber vor allem für den charismatischen Huey Lewis.

Zwei Drittel altes und ein Drittel neues Material: so lautet bei Huey Lewis and the News die Formel für Hits. Konkret heißt das: der groovende 50er Jahre Sound wird kombiniert mit dem Drum-Machine-Sound der 80er. Das zeigt sich zum Beispiel bei "Bad is Bad". Der Song wurde zur Blaupause, nach der das ganze Album produziert wurde.

Über die Live-Qualitäten der Band, die mit A-cappella-Einlagen begeistern kann, ihren besonderen Sound, über Parallelen zu Jimi Hendrix und den Rechtsstreit mit Ray Parker und dem Song "Ghostbusters" sprechen wir in dieser Folge 236 der "Meilensteine".

Albumcover "Sports" von Huey Lewis And The News Chrysalis Records/Universal Music Sports Label: Chrysalis Titelliste: The Heart of Rock and Roll Heart and Soul Bad is Bad I Want a New Drug Walking on a Thin Line Finally Found a Home If This Is It You Crack Me Up Honky Tonk Blues

