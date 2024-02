Led Zeppelin - "Led Zeppelin IV"

per Mail teilen

Vor knapp 50 Jahren kam „Led Zeppelin IV“ raus und folgte damit nach Teil I, II und III der klassischen Namensgebung der Alben von Led Zeppelin.

Zum 50-jährigen Jubiläum holen wir das Album noch mal raus, weil es – nicht nur wegen "Stairway To Heaven" – eines der tollsten Alben der Rockgeschichte ist, was Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones und John Bonham in Headly Grange zusammengezimmert haben.

Eines der erfolgreichsten Rockalben aller Zeiten

Darüber hinaus ist die Platte weltweit mehr als 37 Millionen Mal verkauft worden, was „Led Zeppelin IV“ zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten macht und das, obwohl es eigentlich gar keinen richtigen Namen hat.