per Mail teilen

Trauer und Freude. Beerdigung und Prunksitzung. Als Kölns bekanntester Bestatter und oberster Karnevalist springt Christoph Kuckelkorn zwischen beiden Gegensätzen hin und her. Er selbst sagt: "Beides sind Situationen und Momente mit großen Emotionen."

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Mit Leichen im Keller groß geworden

Mit ihm ist es in der Familie Kuckelkorn die fünfte Generation, die das Bestattungsunternehmen führt. Schon als Junge war es für ihn ganz normal, dass es im Keller immer wieder neue "Gäste" gab. Sein erstes Taschengeld hat er sich damit verdient, Trauerfahrzeuge zu putzen und Kerzen aufzubauen.

Leben zwischen Kostüm und Anzug

Christoph Kuckelkorn ist Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Vom 11.11. bis Aschermittwoch hilft ihm die Kleidung sehr für den Rollenwechsel in seinem "Doppelleben". Kostüm und Anzug wechseln manchmal mehrfach am Tag. Er sagt aber auch: "Mein täglicher Spagat in einer Session ist kleiner als man denkt."

Das Buch "Der Tod ist dein letzter großer Termin" von Christoph Kuckelkorn ist im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main erschienen und kostet 16 Euro. S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt/Main

Karneval und Corona

Von wegen, alles abgesagt. Vieles, was sonst in den Sälen und auf den Straßen stattgefunden hätte, wird ohne Publikum aufgenommen und im Fernsehen oder Stream gezeigt.

"So viel hatte ich noch nie zu tun", lacht Christoph Kuckelkorn. Und sein Tipp: "Gehen Sie doch einfach im Kostüm einkaufen. Sie bringen andere zum Lachen. Das hilft schon ein bisschen."