Kein Song ist bei den SWR1 Hörern so beliebt wie "Bohemian Rhapsody“ von Queen - und das schon seit Jahren. Zwar saßen auch diesmal dem Dauersieger einige Welthits dicht im Nacken, doch die Anzahl der Hörerstimmen reichte nicht aus, um Queen 2020 vom Thron zu stoßen. ABER...

Wenn sich ein Trend bestätigt, gibt es im Jahr 2023 eine neue Nummer 1

Ein Titel hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne geschoben. "Don’t Stop Believin'" von Journey. 2017 auf Platz 24, im letzten Jahr auf Platz 9 und in diesem Jahr Platz 7. Wenn das so weitergeht, dann stehen Journey spätestens im Jahr 2023 an der Spitze der SWR1 Hitparade.

Die Nummer 2 bleibt die Nummer 2

Hinter "Bohemian Rhapsody" hat sich auch in diesem Jahr, zum mittlerweile dritten Mal, ein älterer Song in neuem Gewand platzieren können: "Sound Of Silence" in der Version von Disturbed. Der Song ist damit der Durchstarter der letzten Jahre: 2016 zum ersten Mal in der Hitparade - damals aus dem Stand auf Platz 6. 2017 stieg der Titel auf Platz 3. Das Original von Simon & Garfunkel hat sich um einen Platz verbessert und landet auf Platz 40 statt 41.

Die Top 10 in Bildern

Höchste Neueinsteiger sind alte Bekannte

Neue Musik hatte es in diesem Jahr besonders schwer. Der höchste Neueinsteiger kommt auf Platz 86, "Living In A Ghost Town" von den Rolling Stones. Erst auf Platz 162 folgt der nächste: The Weeknd mit "Blinding Lights".

Ein Künstler, ein Titel, dreifach platziert

Dass verschiedene Versionen von einem Titel in den TOP 1000 vertreten sind, kommt immer wieder vor. Peter Maffay hat es in diesem Jahr aber geschafft, mit seinem Titel "Nessaja" dreimal platziert zu sein und jeweils auch als Interpret genannt zu werden. Auf Platz 902 zusammen mit Udo Lindenberg, auf Platz 868 zusammen mit Katie Melua und auf Platz 74 mit der Originalversion.

Die Top 20 im Jahr 2020 im Überblick: