"Queen" bleibt die Queen

Platz 10: Pink Floyd mit "Wish You were here" - Das Pink Floyd-Album "Wish You Were Here" ist eine Hommage an den wegen massiver psychischer Probleme ausgeschiedenen Bandgründer und Gitarristen Syd Barrett, den legendären "Crazy Diamond". Auch der Titelsong beschäftigt sich mit der Lücke, die Barrett bei Pink Floyd hinterlassen hat.

