Fünf Tage und 1.000 Lieder - das ist die SWR1 Hitparade! Alles rund um das Gläserne Studio und Geschichten vom zweiten Hitparaden-Tag aus Landau finden Sie hier.

+++ 22:00 Uhr - Hach, wie schee! +++

Der zweite Tag der Hitparade in Landau - ein kleiner Rückblick:

+++ 20:45 Uhr - Es brennt! Wasser marsch! +++

Mit der tollen Show der Freiwilligen Feuerwehr Landau verabschieden wir uns für diesen Mittwoch. Erst mussten die Feuerwehrleute brennende Tonnen löschen, dann boten sie dem Publikum noch eine schicke Laser-Wasserwand. Im Radio hören Sie natürlich immer noch die Hitparade und online geht es im Livestream weiter. Mehr rund ums Gläserne Studio lesen Sie am Donnerstag!

+++ 19:50 Uhr - Live-Act vor dem Gläsernen Studio +++

Im letzten Jahr schafften es diese Jungs gleich zwei Mal unter die Top 1.000. Mit "Lewwerworscht" schafften sie es 2018 auf Platz 55 - am Mittwochabend präsentierten sie das Lied auch vor dem Gläsernen Studio.

+++ 19:07 Uhr - Abendbrot gefällig? +++

Nomnomnom... Es gebbt schun Lewwerworscht vorm Studio. Die Meute wartet auf die anonymen Giddarischde.

Da wird sich schon gestärkt mit einem guten Lewwerworscht-Brot. SWR Bild in Detailansicht öffnen

+++ 17:15 Uhr - Die SWR1-Brille +++

Falls Sie sich gerade beim Hören der Hitparade gefragt haben, wie so eine SWR1-Brille aussieht. Wir haben Hörerin Uschi Knieling aus Worms fotografiert. Na, was meinen Sie?

Uschi Knieling mit ihrer "I love SWR1"-Brille. SWR Bild in Detailansicht öffnen

+++ 17:00 Uhr - Die Biker mit den Spenden +++

Erinnern Sie sich noch an unsere Rocker von heute Mittag? Manni und seine Gang haben nun ihre Spendenbox für die Herzensache übergeben. Da kam wohl einiges zusammen. Super!

Die Rocker haben für die Herzensache Geld gesammelt. Hier die vier Biker bei der Übergabe an SWR1-Moderatorin Steffi Vitt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

+++ 16:42 Uhr - Sonne pur vor dem Hitparadenstudio +++

Rund um die Uhr warten SWR1-Hörer vor dem Gläsernen Studio in Landau - entweder um unsere Moderatoren kennenzulernen oder einfach nur zum Mitwippen beim nächsten Titel - und das Schmankerl: heute Mittag beides bei strahlendem Sonnenschein.

Perfektes Wetter zur SWR1 Hitparade in Landau. SWR Bild in Detailansicht öffnen

+++ 15:30 Uhr - Weinprobe - die zweite +++

Jetzt gibt's das Schlürfen der Weine auch im Video. Dieses Mal wurden ebenfalls berühmte Weine gereicht - von Günther Jauch und Sting. Und unser SWR1-Weinexperte Werner Eckert hat eine ganz besondere Art diese edlen Tropfen zu trinken - aber sehen Sie selbst...

+++ 14:20 Uhr - Weinprobe vor dem Gläsernen Studio +++

Runde 1 der Weinprobe: SWR1-Weinexperte Werner Eckert ist da. Und testet ganz prominente Weine mit zwei SWR1-Hörern: einen Grauburgunder von dem 3-Freunde-Weingut (Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer) - und einen Rosé vom Brangelina-Weingut. So ein Weinchen passt doch perfekt zum Wetter. Yummy!

Schnüffel und Schlürf - vor dem Gläsernen Studio wurde prominenter Wein getestet. SWR Bild in Detailansicht öffnen

+++ 13:49 Uhr - Hurra, die lieben Rocker sind da! +++

Wer bei Rockern an die Hells Angels denkt, der liegt hier ganz falsch: Manni (2. v. l.) und seine Gang schauen jedes Jahr beim gläsernen Hitparaden-Studio vorbei. Und das nicht etwa, um den Kasten auseinanderzunehmen - ganz im Gegenteil: Manni und Co. sind liebe Rocker, sammeln Spenden für die Herzenssache und kutschieren die, die das möchten, auf ihren Böcken eine Runde umher.

+++ 13:02 Uhr - Singer, Songwriter, Landauer +++

Rolf Stahlhofen war zu Gast im gläsernen Studio. Der Mann ist Sänger und Songwriter, Mitglied der Söhne Mannheims und hat Teile seiner Kindheit und Jugend in Landau verbracht. Der Mann kennt die Stadt und: der Mann liebt die Stadt. Wir auch :)

+++ 12:17 Uhr - Der Superfan zieht sein Ding durch +++

Axel Spilker ist wieder da - wie am Dienstag angekündigt kommt er vor der Arbeit, in der Mittagspause und abends zum gläsernen Studio. Und an jedem Tag mit neuer Botschaft! Das nennen wir wahre Leidenschaft für die SWR1 Hitparade.

+++ 10:37 Uhr - Nena oder Rammstein? +++

Die SWR1 Hitparade spricht natürlich auch Deutsch! Ob Pur oder Reinhard Mey, Grönemeyer oder Westernhagen - sie sind alle mit dabei. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, mit wem's die SWR1-Facebook-Fans eher halten: hartrockig mit Rammstein oder poppig mit Nena. Und siehe da ...

+++ 09:59 Uhr - Der Pfälzer - eine treue Fan-Seele +++

Wer in der Pfalz Fußball-Fan ist, der hat's dieser Tage nicht leicht. Der FCK dümpelt in der dritten Liga vor sich hin. Für die meisten Pfälzer gilt trotz aller Probleme: Nur der FCK! Wie hier in der Landauer Ur-Fan-Kneipe "Treffpunkt". Da muss man sich eben mit Erinnerungen an die gute alte Zeit trösten.

+++ 08:12 Uhr - Voller Einsatz für Hitparaden-Tickets +++

Am Samstag ist die Hitparaden-Party - der feierliche Abschluss der SWR1 Hitparade in Landau. Wer da dabei sein will, muss auch schon mal alle Eitelkeit über Bord werfen, wie die Hörer Linda Köhler und Horst Kowalczyk, die im Schlafanzug ins gläserne Studio gekommen sind. Das ist mal Einsatz!

+++ 07:15 Uhr - Guten Morgen aus Landau! +++

Guten Morgen! Ausgeschlafen? Haben Sie überhaupt geschlafen oder - wie wir - die ganze Nacht durchgehört? Hier in Landau lässt sich der Tag etwas ruhiger an als gestern, aber kein Wunder: Heute ist ja auch kein Markttag! Hier ein erster Eindruck aus der sonnigen Pfalz: