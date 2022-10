SWr1 Hitparade 2022

Heute Abend ab 20 Uhr findet in Neutstadt an der Weinstraße die alljährliche Wahl zur Deutschen Weinkönigin statt, die auch im SWR-Fernsehen ab 20.15 Uhr live übertragen wird. In diesem Jahr nehmen drei Kandidatinnen aus Rheinland-Pfalz an der Wahl teil und die haben es sich nicht nehmen lassen uns bei der SWR1 Hitparade im Gläsernen-Hitparadenstudio auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim zu besuchen. Ihre Hoheiten Juliane Schäfer (Rheinhessen, l.), Mariella Cramer (Ahr; Mitte) und Sophia Hanke (Pfalz/r.) im Studio schon einmal gemeinsam mit einer Krone (in Form unserer aufblasbaren Hitparaden-torte) für heute Abend geübt.