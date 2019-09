Seit dieser Woche läuft die Abstimmung zur SWR1 Hitparade 2019. Sie sind aufgerufen Ihre Top 1.000 zu wählen, die wir dann vom 17. bis 21. September nonstop aus Landau spielen.

Was wir schon wissen

Wer in diesem Jahr Platz 1 belegt, das erfahren wir erst am letzten Tag der Hitparade. Trotzdem gibt es schon einige spannende Frage, denen wir nachgegangen sind:

Was macht Ed Sheeran in diesem Jahr?

Ed Sheeran war im letzten Jahr der absolute Überflieger: Acht seiner Lieder waren in den Top 1.000 platziert. Der bestplatzierte Song war "Perfect" auf Platz 30 und "Perfect" war auch der erste Song der SWR1 Hitparade, der in drei verschiedenen Versionen in den Top1000 gelistet war. Diesen Erfolg scheint Ed Sheeran nicht zu wiederholen. Bisher sind nur fünf seiner Lieder gelistet und auch nicht alle "Perfect"-Versionen schaffen es aktuell in die Top 1.000.

Schafft es Madonna in die SWR1 Hitparade?

Madonna muss in jedem Jahr um den Einzug in die Top1000 der SWR1-Hörer bangen. In den letzten zwei Jahren hat sie es gerade so rein geschafft und war mit "Like a prayer" auf den hinteren Plätzen vertreten. Nachdem jetzt gut ein Drittel der Abstimmphase vorbei ist, kann man sagen: Aktuell wäre Madonna nicht in den Top 1.000.

Wer macht voraussichtlich das Rennen um den Titel "erfolgreichster deutschsprachiger Künstler"?

Das Rennen ist noch völlig offen. Peter Maffay und Herbert Grönemeyer sind aktuell mit gleich vielen Titeln in den Top1000 gelistet. Die höchste Platzierung hat im Moment Peter Maffay. Aber dieses Duell bleibt bis zum Ende spannend!

Jetzt abstimmen

Falls Sie also unbedingt dafür sind, dass Madonna doch in der SWR1 Hitparade 2019 zu hören sein soll, falls Sie mehr als fünf Mal Ed Sheeran hören möchten oder wenn Sie das Duell Maffay - Grönemeyer beeinflussen möchten, dann stimmen Sie jetzt ab. Sie haben noch bis zum Donnerstag, den 12. September um 23.59 Uhr Zeit.

