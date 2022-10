Das war die Hitparade 2022

An der Spitze bleiben sich die SWR1 Hörerinnen und Hörer treu: "Bohemian Rhapsody" von Queen bleibt unschlagbar und wird Nummer 1 der SWR1 RP Hitparade 2022.

Dahinter können sich die Pfälzer Lokalmatadoren Die Anonyme Giddarischde mit ihrem "Palzlied" platzieren und verweisen damit Disturbed ("Sound Of Silence") Led Zeppelin ("Stairway To Heaven") auf die Plätze.

Die Top 10 der SWR1 Hitparade 2022

Platz Titel Interpret 01 Bohemian Rhapsody Queen 02 Palzlied Die anonyme Giddarischde 03 The Sound of Silence Disturbed 04 Stairway to heaven Led Zeppelin 05 Music John Miles 06 Lewwerworscht Die anonyme Giddarischde 07 Don't stop believin' Journey 08 Child in time Deep Purple 09 Nothing else matters Metallica 10 Am Fenster City

Höchster Neueinsteiger kommt aus Hachenburg

Die Konkurrenz war nahezu übermächtig. Adele mit "Easy On Me", Ed Sheeran mit "Overpass Graffiti" oder auch der "Sommerhit" des Jahres, "Layla" von DJ Robin & Schürze, sie alle waren Anwärter auf den Titel des höchsten Neueinsteigers. Das Rennen macht aber ein waschechter Rheinland-Pfälzer: Mirco Santocono. Der Westerwälder mit italienischen Wurzeln kommt mit seinem Titel "Es Wird Wieder Hell" aus dem Stand auf Platz 117.

Die meisten, längsten, kürzesten

Die meisten Titel können Queen platzieren. Insgesamt 28 Mal sind Freddie Mercury und Band unter den TOP 1.000, ABBA folgen mit 22 Titeln.

Der längste Titel, den die Hörer:innen unter die TOP 1.000 gewählt haben ist "Tubular Bells Part I" mit einer Länge von 25:28 Minuten. Er landet auf Platz 182.

Der kürzeste Titel misst nur 1:42 Minuten und kommt von Chris DeBurgh. "Revolution" ist schon nach 1:42 wieder rum und schafft es auf Platz 611.

Die ewige Frage: Beatles oder Rolling Stones?

In diesem Jahr liegen die Rolling Stones vorne. Mick Jagger, Keith Richards und Co machen das Rennen mit einem Titel mehr. Sie sind 15 Mal vertreten, die Beatles 14 Mal.

Allerdings liegen die Beatles bei der höchsten Platzierung vorne. "Let It Be" steht in diesem Jahr auf Platz 52, während die Rolling Stones erst auf Platz 105 ins Geschehen eingreifen, mit "Sympathy For The Devil".

Weihnachtsstimmung unter den TOP 1000

Auch dieses Jahr gibt es weihnachtliche Gefühle während der Hitparade, zwei Weihnachtstitel konnten sich platzieren. Chris de Burgh lässt es mit "A Spaceman Came Travelling" weihnachtlich funkeln, auf Platz 657 und natürlich Wham!. Auch sie schaffen es wieder hinein und verbessern sich gegenüber dem letzten Jahr sogar noch einmal. Platz 401 war es 2021, in diesem Jahr ist es Platz 342.