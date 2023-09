In diesem Jahr bauen wir unser gläsernes Hitparaden-Studio auf dem Luisenplatz in Neuwied auf. Und so, wie die Top 1.000 vom 25. bis 29. September immer näher rückt, nimmt auch unser gläsernes Studio immer mehr Form an.

Es ist ein wahrer Kraftakt unser gläsernes Hitparaden-Studio auf dem Luisenplatz in Neuwied aufzubauen. Dafür braucht es nicht nur jede Menge Hände, sondern auch einen riesigen Kran.