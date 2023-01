E-Mobilität im Winter

per Mail teilen

Im Winter macht der Akku bei E-Autos deutlich früher schlapp. Bis zu 50 Prozent weniger Reichweite schaffen einzelne Modelle. Darauf weist der ADAC hin. Wir erläutern die Hintergründe und sagen Ihnen, was Sie Ihrem Akku Gutes tun können.

Grund: Innenraum- und Akku-Heizung

Im Winter wollen wir es auch im Elektro-Fahrzeug warm haben. Da die Innenraum-Heizung elektrisch betrieben wird, geht das zu Lasten der Reichweite. Dazu kommt dann noch der Verbrauch der Komfortextras wie Sitzheizung oder Lenkradheizung.

Der Akku, am relativ kalten Fahrzeugboden verbaut, benötigt im Winter ebenfalls zusätzliche Energie. Denn die elektro-chemischen Reaktionen im Energiespeicher funktionieren am besten bei Temperaturen zwischen +20 und +40 Grad. Also muss auch hier geheizt werden.

Mehrverbrauch kostet Reichweite

Der Einsatz der Heizungen geht direkt zu Lasten des Verbrauchs, so die Experten des ADAC. "Üblicherweise bewegen sich die Mehrverbräuche in der kalten Jahreszeit zwischen 10 bis 30 Prozent. Bei Minustemperaturen auf der Kurzstrecke kann der Verbrauch eines Elektroautos aber auch um bis zu 50 Prozent ansteigen. Entsprechend sinkt die Reichweite auf der Bordcomputer-Anzeige."

50 Prozent weniger auf der Winter-Kurzstrecke

Insgesamt konnte der ADAC beim Kurzstreckenbetrieb bei -7 Grad, bei dem der Akku zwischen den Fahrten immer wieder auskühlt und neu angewärmt werden muss, Verluste von bis zu 50 Prozent feststellen. Und selbst im Dauertest, bei dem die Fahrzeuge das ganze Jahr über auf öffentlichen Straßen unterwegs waren, gab es deutliche Einbußen, so die Fachleute: "Sehr unterschiedliche Fahrstrecken, Fahrstile und Verkehrseinflüsse führen zwar zu stark variierenden Werten pro Fahrt. Doch im Mittel ergeben sich – je nach Testfahrzeug – winterbedingte Mehrvebräuche von 25 bis 31 Prozent."

E-Auto-Akkus funktionieren zwischen +20 und +40 Grad am effektivsten. picture-alliance / Reportdienste Jan Woitas

Standheizung und Wärmepumpe

Ein großer Vorteil ist, das bestätigen die Experten des ADAC, dass E-Autos immer eine Standheizung an Bord haben. So kann das Auto an der heimischen Steckdose bei winterlichen Temperaturen bereits mit Netzstrom vorgeheizt werden, um mögliche Verluste zu minimieren. Außerdem versuchen auch die Hersteller zum Beispiel durch den Einsatz von energiesparenden Wärmepumpen und geschicktem Software-Management einem Mehrverbrauch entgegenzuwirken.

Akku-Ladung im Winter

Eine Forderung der Experten bezieht sich auch auf das Problem der oft deutlich längeren Schnellade-Dauer im Winter. Der Grund: Ist der Akku nicht auf Betriebstemperatur, dauert der Ladevorgang oft länger. Außerdem kann sich "kaltes Schnelladen“ negativ auf die Lebensdauer des Akkus auswirken. Einige Hersteller reagieren, indem sie ein smartes Batterie-Management-System - zum Beispiel mit dem Navigations-Gerät - koppeln. So weiß der Akku, wann der Fahrer die nächste Schnelladesäule ansteuern möchte und kann entsprechend vortemperiert werden. Außerdem fordern die Fachleute eine manuelle Möglichkeit, den Akku zum Laden vorzubereiten: "Eine Temperaturanzeige der Batterie wäre in jedem Fall hilfreich – so wie beim Verbrenner die Anzeige für die Kühlmitteltemperatur."

So hält Ihr Auto-Akku im Winter länger Der ADAC gibt rund um den Akku einige Tipps, die Energie sparen und die E-Auto-Reichweite im Winter beeinflussen können. Heizen Sie das Auto mit Netzstrom vor. 15 Minuten reichen in der Regel aus, um Reichweitenverluste zu minimieren.

15 Minuten reichen in der Regel aus, um Reichweitenverluste zu minimieren. Stellen Sie das Fahrzeug möglichst in der Garage ab . Das verlangsamt das Auskühlen des Akkus.

möglichst . Das verlangsamt das Auskühlen des Akkus. Türen und Fenster sollten möglichst geschlossen bleiben.

Schalten Sie die Heizung auf Umluft . So wird der Innenraum schneller warm.

. So wird der Innenraum schneller warm. Nutzen Sie die Sparfunktion der Innenraumheizung , bei der zum Beispiel nur der Fahrerplatz beheizt wird.

, bei der zum Beispiel nur der Fahrerplatz beheizt wird. Nutzen Sie Sitz-, Lenkrad- und Scheibenheizung und reduzieren Sie dafür die Innenraumheizung um einige Grad. Grund: Die Elektroheizungen arbeiten effektiver.

und reduzieren Sie dafür die Innenraumheizung um einige Grad. Grund: Die Elektroheizungen arbeiten effektiver. Nutzen Sie im Winter den " Eco-Fahr-Modus ".

". Versuchen Sie Kurzstreckenbetrieb mit längeren Standzeiten im Winter zu vermeiden .

. Die Rekuperation kann bei kälte schwächer ausfallen. Rechnen Sie mit einem veränderten Bremsverhalten.

Rechnen Sie mit einem veränderten Bremsverhalten. Kalte Batterien laden länger. Laden Sie dann mit hoher Leistung, wenn die Batterie Betriebstemperatur hat, zum Beispiel am Abend.

Denken Sie bei der Anschaffung gleich über ein Fahrzeug mit Wärmepumpe nach.

Stau-Fahrt kein Problem für Akku

Immer wieder gibt es Gerüchte, in denen vor einer Staufahrt mit dem E-Auto warnen: "Denn hartnäckig hält sich das Vorurteil, bei einem Elektroauto wäre im Stau die Batterie so schnell leer, dass man fürchten müsse, zu (er)frieren." Hier geben die Fachleute explizit Entwarnung. In einem Versuch bei strengen Minustemperaturen verbrauchten zwei Testkandidaten binnen zwölf Stunden, temperiertem Innenraum und Sitzheizung nur rund ein Viertel ihrer Energiereserven, woraus der ADAC folgert, dass auch bei strengem Frost ein Kleinwagen mit einer Akkuleistung von knapp 33 Kilowattstunden, 15 Stunden wohl temperiert im Stau verbringen könnte.