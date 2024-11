Schlittschuh-Spaß in Rheinland-Pfalz

So langsam wird es auch in Rheinland-Pfalz richtig schön kalt und damit öffnen auch wieder viele Eisbahnen ihre Tore. Wo ihr nicht nur auf Kufen eure Runden drehen könnt, sondern auch andere Eis-Events erlebt, erfahrt ihr in unserer kleinen Auswahl.

Rheinland-Pfalz kommt immer mehr in winterliche Stimmung. Genießt die frostigen Temperaturen auf zahlreichen Schlittschuhbahnen, die ein kulinarisches Angebot, mit vielen Köstlichkeiten und heißen Getränken, anbieten. Vier ausgewählte Eisbahnen in Rheinland-Pfalz Winterzauber in Landau – mit Eisbahn und "herzlAlm" Wann? 24. November bis 29. Dezember. Mo-Fr von 14 bis 21 Uhr, Sa von 12 bis 22 Uhr, So von 12 bis 20 Uhr.

24. November bis 29. Dezember. Mo-Fr von 14 bis 21 Uhr, Sa von 12 bis 22 Uhr, So von 12 bis 20 Uhr. Wo? Alter Messeplatz in der Sparkasse Südpfalz Eisarena, Nordring / Fortstraß, 76829 Landau in der Pfalz

Alter Messeplatz in der Sparkasse Südpfalz Eisarena, Nordring / Fortstraß, 76829 Landau in der Pfalz Eintritt: Kinder bis (16 Jahre) 5,50 Euro, Erwachsene 6,50 Euro. Es werden auch 10er-Karten angeboten

Kinder bis (16 Jahre) 5,50 Euro, Erwachsene 6,50 Euro. Es werden auch 10er-Karten angeboten Internet: landau-tourismus.de Dreht eure Runden auf der 400 m² großen Eisfläche der Sparkasse Südpfalz Arena in Landau. Vor Ort gibt es einen Schlittschuhverleih und ein kulinarisches Angebot mit Glühwein und Grillgut rund um die Eisbahn. Eine besondere Attraktion ist das Pop-Up Restaurant "herzlAlm", wo es in urigen Hütten verschiedene Köstlichkeiten gibt. Winterwelt auf dem Hofgut Laubenheimer Höhe Wann? 9. November bis Mitte Februar. Montags geschlossen, Di-Fr von 14 bis ca. 22 Uhr, Sa und So von 11 bis ca. 22 Uhr.

9. November bis Mitte Februar. Montags geschlossen, Di-Fr von 14 bis ca. 22 Uhr, Sa und So von 11 bis ca. 22 Uhr. Wo? Hofgut Laubenheimer Höhe, Zur Laubenheimer Höhe 1-3, 55130 Mainz

Hofgut Laubenheimer Höhe, Zur Laubenheimer Höhe 1-3, 55130 Mainz Eintritt: Kinder bis (12 Jahre) 4 Euro, Erwachsene 5 Euro

Kinder bis (12 Jahre) 4 Euro, Erwachsene 5 Euro Internet: hofgut-laubenheimer-hoehe.de Genießt auf der Panorama-Eisbahn einen tollen Blick über das Rhein-Main-Gebiet und dreht eure Runden auf der 500 m² großen Schlittschuhbahn. Jeden Samstag gibt es ab 18 Uhr eine Eisdisco. Vor Ort könnt ihr euch mit einem heißen Glühwein oder Kinderpunsch aufwärmen. Es gibt einen Schlittschuhverleih für 6 Euro. Neben dem Schlittschuhlaufen, könnt ihr euch auch beim Eisstockschießen sportlich austoben. Eine etwas andere Art des Eisstockschießens ist das sogenannte "Kistenschießen". Es wird ohne Eisstock gespielt und stattdessen wird das Lieblingsbier ausgewählt und die Spiele können beginnen. Ice Arena – Winterland Trier Wann? 18. November bis 26. Januar, offizielle Eröffnungsfeier am 23. November. Mo-Fr 13 bis 21:30 Uhr, Sa und So 10 bis 21:30 Uhr.

18. November bis 26. Januar, offizielle Eröffnungsfeier am 23. November. Mo-Fr 13 bis 21:30 Uhr, Sa und So 10 bis 21:30 Uhr. Wo? Kornmarkt Trier, Gottbillstraße 19, 54294, Trier

Kornmarkt Trier, Gottbillstraße 19, 54294, Trier Eintritt: Kinder (6-15 J.) zahlen 4,50 Euro, Erwachsene (ab 16 Jahren) zahlen 7 Euro pro Zeitfenster. Es gibt zudem Gruppentickets und 10er Karten zu kaufen.

Kinder (6-15 J.) zahlen 4,50 Euro, Erwachsene (ab 16 Jahren) zahlen 7 Euro pro Zeitfenster. Es gibt zudem Gruppentickets und 10er Karten zu kaufen. Internet:winterland-trier.de Im Winterland in Trier könnt ihr die eisigen Temperaturen auf der Eisbahn oder beim Eisstockschießen genießen. Lasst euch vor Ort von der Magie der kalten Jahreszeit verzaubern und genießt die winterlichen Leckereien. Die Eislaufzeiten sind im 2,5 Stunden-Rhythmus gestaffelt. Die einzelnen Zeitfenster müssen immer neu gezahlt werden. Slide and Roll Westerwald Arena in Asbach Wann? Ganzjährig. Mo-Di Ruhetag, Mi-Do 15 bis 20 Uhr, Fr 15 bis 22 Uhr, Sa 13 bis 22 Uhr, So 12 bis 19 Uhr.

Ganzjährig. Mo-Di Ruhetag, Mi-Do 15 bis 20 Uhr, Fr 15 bis 22 Uhr, Sa 13 bis 22 Uhr, So 12 bis 19 Uhr. Wo? Slide and Roll Westerwald Arena, Anton-Limbach Straße 3b, 53567 Asbach

Slide and Roll Westerwald Arena, Anton-Limbach Straße 3b, 53567 Asbach Eintritt: Tageseintritt 9 Euro. Es gibt aber auch besondere Angebote, wie ein Feierabendticket für 7 Euro.

Tageseintritt 9 Euro. Es gibt aber auch besondere Angebote, wie ein Feierabendticket für 7 Euro. Internet: westerwald-arena.de In der Slide and Roll Westerwald Arena könnt ihr auf der 450 m² großen Fläche sowohl Schlittschuhlaufen als auch Rollschuhfahren. Durch das synthetische Material "Glice" kann ganz auf Eis verzichtet werden. Die Bahn ist somit besonders Energie- und Wassersparend. Vor Ort gibt es großartige Lichtershows und winterliche Dekoration sowie passende Musik für alle. Auch für das leibliche Wohl wird in einem Pavillon gesorgt.