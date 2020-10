8. Juni: Bonnie Pointer, Mitbegründerin der Band "The Pointer Sisters", ist im Alter von 69 Jahren in Los Angeles verstorben. Weltberühmt wurde die Band um Bonnie mit Songs wie "Fire", "He's so shy" oder "I'm so excited". 1978 landete die Sängerin mit "Heaven must have sent you" ihren ersten Solo-Erfolg. Erst im Frühjahr 2020 hatte Bonnie für Schlagzeilen gesorgt, als sie zusammen mit ihrer Schwester Anita zum Gedenken an ihre bereits 2006 verstobene Schwester June den Titel "Feels like June" aufgenommen hatte.

dpa Bildfunk Katy Winn