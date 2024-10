Riesling für Israel

Ein Weingut aus Nierstein produziert koschere Weine ++ Mehr Azubis in IHK-Betrieben in Rheinland-Pfalz: die Trendwende am Ausbildungsmarkt? ++ Nebenberuf: Sexualbegleiterin! Eine Angestellte des Öffentlichen Dienst hilft Menschen mit Handicap, ihre Sexualität zu leben

Die Eskalation im Nahen Osten beunruhigt viele Menschen im Südwesten. Mit großer Sorge schaut man beim Weingut Gehring in Nierstein auf den Konflikt: Der Betrieb hat ein Partnerweingut in Israel, das Jungwinzerin Gina noch wenige Tage vor der Hamas-Anschlagserie vom 7. Oktober besucht hat. Zuhause in Rheinhessen produziert der Betrieb Weine nach jüdischen Speisevorschriften, wozu regelmäßig ein Rabbiner im Wingert und im Keller mithilft. Zum jüdischen Neujahrsfest dürfte in einigen Familien in Israel der koschere Rheinhessenwein auf den Tisch gekommen sein. Für das neue Jahr wünscht sich die Winzerfamilie: Endlich Frieden! Reportage von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung: "Wir hoffen, das ist die Trendwende am Ausbildungsmarkt!" IHK-Betriebe in Rheinland-Pfalz melden wieder mehr Auszubildende. Gespräch mit Karin Szwede von der Arbeitsgemeinschaft der IHKs in Rheinland-Pfalz.

Nebenjob: Sexualbegleiterin! Reportage von Stephanie Geißler.

Was kann ich tun, wenn der Chef den Druck immer weiter erhöht? Antwort von Karriere-Coach Martin Wehrle.