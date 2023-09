per Mail teilen

Bauunternehmen vor der Insolvenz - wer trägt Schuld und wer den Schaden? ++ Seit Corona sind noch mehr Schulkinder psychisch gestresst - wie können „Mental Health Coaches“ helfen? ++ Brief der Woche: Mit Kitsch gegen die Krise? ++ Erlebnis-Resort „Eurostrand“ bekommt Auszeichnung für seine Unternehmenskultur und Weiterbildungsangebote

Pleite statt Boom: Droht der Baubranche der Absturz?Jahrelang hat die Baubranche in Deutschland jede Menge Geld verdient. Doch das scheint vorerst vorbei: Die Kosten sind anhaltend hoch, die Zinsen steigen auch, so dass immer mehr Wohnprojekte storniert werden. Die Paulus Wohnbau in Pleidelsheim hat deshalb Insolvenz anmelden müssen. Der Branche droht der Absturz - doch sind allein die Umstände schuld oder haben die erfolgsverwöhnten Unternehmen vielleicht zu optimistisch kalkuliert? Und wer trägt den Schaden? Einblicke im Beitrag von Geli Hensolt.

Weitere Themen der Sendung:

Mehr psychische Probleme an Schulen seit Corona - Mental Health Coaches sollen helfen: erzählt Mental Health Coach Philipp Elsner aus Rottweil im Interview.

Mit Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel: Arbeitsagentur Trier zeichnet "Eurostrand" aus: Reportage von Wolfgang Brauer

Wie plaudere ich entspannt auch über Hierarchien hinweg und darf ich andere auf (vermutete) Schönheits-OPs ansprechen? Antworten und praxisnahe Tipps von Business-Coach Carolin Lüdemann.

SWR1 Brief der Woche an den spanischen Bürgermeister Abel Caballero.

Wie immer im deutschen Spätsommer stapeln sich im Supermarkt schon die Lebkuchenschachteln. Doch darüber kann der Bürgermeister des nordspanischen Küstenorts Vigo nur müde lächeln. Er lässt gerade die Weihnachtsbeleuchtung auffahren und will dabei offenbar jede Millionenmetropole übertreffen. Viele in Vigo würden das Geld lieber in Schulen und Straßen stecken, aber die übersehen den entscheidenden Punkt.Glose vonKatharina Krüger