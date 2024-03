Tiny Houses können kleine Bauplätze füllen und helfen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Zwei Orte in Baden-Württemberg machen es vor: Schorndorf und Sigmaringendorf.

Leben in einem Tiny House: mit dem Allernötigsten auf kleinstem Raum, ökologisch, kein unnötiger Ballast. Auch in Baden-Württemberg wird mit dieser Wohnform schon experimentiert, zum Beispiel in Sigmaringendorf im Kreis Sigmaringen und in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis.

2020 entschied sich der Gemeinderat Schorndorf diese Form des Wohnbaus zuzulassen. Voraussetzung: die Häuser müssen ans städtische Abwasser und Stromnetz angeschlossen sein. Die Pachtverträge für die Kleinsthäuser sind erst mal auf zehn Jahre begrenzt.

Wir haben jetzt nicht lang überlegt, ob das städtebaulich die perfekte Lösung ist, sondern das Ganze tatsächlich als Experiment betrachtet.

Was ist ein Tiny House? Tiny Houses sind kleine Häuser mit bis zu 110 m³, davon zwischen 15 und 45 m² Nutzfläche, oft mit Küche(nzeile), einem Bad- und Wohnbereich sowie Schlafbereich. Sie erfordern einen Anschluss an die öffentlichen Abwasser- und Stromversorgung. Die Bewegung der Tiny Houses kommt ursprünglich aus den USA.

Tiny Houses auch im Landkreis Sigmaringen

Auch in Sigmaringendorf stehen bereits sechs Tiny Houses. Hierfür wurden kleinere, für große Häuser ungeeignete, Flächen in Wohngebieten als Standort gewählt. In drei anderen Neubaugebieten wird es möglicherweise auch noch weitere Tiny Houses geben, so Bürgermeister Philip Schwaiger.

Tiny House-Produzenten auch in Baden-Württemberg

Brandschutz, deutsche und lokale Gründlichkeit sind für viele Tiny House Fans ein Abtörner.

In Kirchzarten baut Johannes Mager Tiny Houses. Der Produzent hat vier Angestellte und seit 2017 schon knapp 30 von den Kleinsthäusern gebaut – erst vier in Baden-Württemberg. Das Thema Baurecht und eine zu große Bürokratie machen ihm da allerdings noch Probleme, die es wohl so ausgeprägt in anderen Bundesländern nicht gibt, sagt er.

Und auch in Oberschwaben sind Tiny Houses schon eine ganze Weile im Trend: