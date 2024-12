Zutaten:

140 g Mehl

90 g Butter und Margarine

50 g gehackte Mandeln, geröstet

50 g Trockenfrüchte (Rosinen oder Cranberries oder Birnen oder Äpfel)

30 ml Milch oder Pflanzenmilch

30 g feiner Zucker

25 ml Obstbrand

30 g Orangeat

25 g Marzipan

15 g frische Hefe

1 Biozitrone

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

Wer möchte:

Holzspieße

Apfelmus zum Dippen

Zubereitung

Zuerst die Trockenfrüchte grob hacken (ca. 0,5 cm). Obstbrand erwärmen und die zerkleinerten Trockenfrüchte darin 15 Minuten einlegen. Die Schale der Zitrone fein abreiben.

Für den Teig das Mehl in eine Schüssel sieben. Hefe in lauwarmer Milch auflösen. In das Mehl die Hefemilch, Zucker, Vanillezucker und den Zitronenabrieb geben und 2 Minuten kneten. 1 Stunde abgedeckt ruhen lassen. Dann 125 g Butter, Prise Salz, klein gewürfelter Marzipanwürfel und Orangeat, gehackte Mandeln, eingelegte Trockenfrüchte zugeben und zu einem Teig kneten. Zugedeckt wieder 1 Stunde ruhen lassen. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen.

Den Teig auf bemehlter Oberfläche ca. 1,5-2 cm dick auswalgen. Die Teigplatte mit dem Messer in "Kaiserschmarrn"-Stücke, d.h. in ca. 3-4 cm ungleichmäßige Rechtecke schneiden. Stücke mit etwas Abstand zueinander auf Backbleche (mit Backpapier !) setzen. Zugedeckt 30 Minuten gehen lassen.

Im Ofen 10-12 Minuten goldgelb backen. Dann die Stücke aus dem Ofen nehmen und mit flüssiger Butter bepinseln. 10 Minuten warten, dann die Stollen erneut bepinseln und sofort mit Puderzucker bestäuben.

Tipp: wer möchte, kann die Kaiserschmarrn Mini-Stollen auf Spieße aufstechen und verschenken. Dazu passt Apfelmus als Dip.