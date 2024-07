per Mail teilen

Gesund, farbenfroh und unheimlich gut: der Rote Bete Salat mit Apfel und Walnüssen passt perfekt zu unserem SWR1 Pfännle-Rezept Su Börek oder auch mal als Snack für zwischendurch.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Eberhard Braun

Rote Bete Salat:

500 g frische Rote Bete

1 Apfel

2 Stangen Frühlingszwiebeln, fein geschnitten

50 g Walnüsse

30 ml Essig (zum Bsp. Apfelessig)

40 ml Apfelsaft

60 ml Öl (zum Bsp. Walnussöl)

Salz und Pfeffer

Salatblätter zum Anrichten, zum Bsp. Rucola oder Frisée

Zubereitung

Rote Bete in einem Topf mit Wasser bedecken und 15 Minuten halbgar kochen. Anschließend schälen und in Stifte schneiden. Den Apfel ebenso in Stifte schneiden.

Am besten noch warm mit Essig, Apfelsaft, Öl, Salz, Pfeffer und Frühlingszwiebeln mischen, auf Salatblättern anrichten und mit den gehackten Walnüssen bestreuen.

SWR1 Küchenkäpsele-Tipp

Wenn ihr Zeit sparen möchtet bei der Zubereitung, dann nehmt statt frischer einfach vorgekochte Rote Bete.

