Ines Hennings SWR SWR1 -

Lieblingsband/Lieblingstitel

Mein Herz schlägt für Jazz und für Frankreich und das ist für mich ganz und gar Zaz. Sie verkörpert für mich ihr Heimatland mit so viel Energie, so viel Charme, Sonne und Wärme, wie ein Tag in Südfrankreich, ist aber auch mal wie ein rauer Wind, der über die Bretagne fegt – und somit ist jeder Song für mich ein Kurzurlaub ins Nachbarland - daher fällt es mir echt schwer einen Lieblingstitel zu nennen – aber ich muss mich entscheiden und dann ist es "On ira"

(..."oh, wie groß ist unser Glück in den tausend Farbtönen des menschlichen Wesens, ...ihr seid die Sterne, wir sind das Universum" - aus ihrem Album "Recto Verso" von 2013)

Blick auf Baden-Württemberg

Ich bin in Göppingen geboren und von daher ist "Ba-Wü" für mich Heimat durch und durch und ...ich will hier auch nicht weg!

Ich liebe die Schwäbische Alb und Hohenlohe, die Streuobstwiesen und die vielen kleinen netten Dörfer, die unser Ländle noch schöner machen und natürlich die Gasthäuser und Besenwirtschaften, in denen man zusammen an "oim Disch hocka ond schwätza ko" ... bei Kässpätzla ond ema Gläsle Wei" ... das Paradies!

Wenn ich nicht Moderatorin geworden wäre...

...wäre ich vielleicht Lehrerin geworden – was ist den Schülerinnen und Schülern nicht alles erspart geblieben ;-)

Lieblingssprichwort/-fluch

"Kommet nach em Kaffee, dass ihr zom Veschbr wiedr dahoim send"

Allmachdsbachel, Granadabachel, Jenseitsbachel, Erzbachel, und nicht zu vergessen – den hondsliadrichen Saubachel