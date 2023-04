Hunde können wie kein anderes Tier mit dem Mensch kommunizieren - deshalb sind sie die idealen Rettungshunde! Und sie sind sensationelle Riecher. Wir waren bei einem Training dabei!

Die Arbeit der Rettungshundestaffel

Was Hunde allein mit ihren Nasen leisten können, ist für uns Menschen fast unvorstellbar. Kein anderes Tier kann so gut mit dem Menschen kommunizieren wie der Hund. Hunde kommen als Rettungstiere zum Einsatz, arbeiten als Therapie- oder Spürhunde, können Patienten bei Krankheiten wie Diabetes helfen und unterstützen als Blindenhunde ihr Herrchen oder Frauchen im Alltag.

Nase des Hundes

Die Nase des Hundes ist ähnlich wie eine 8-spurige Autobahn im Kopf, in der die Gerüche von gestern, vorgestern, letzter Woche, heute und auch, das was kommen wird, wahrgenommen werden können. In Sachen riechen ist uns der Hund um Welten überlegen.

Intensives Training ist wichtig

Es ist 9 Uhr an einem kalten Sonntagmorgen auf einem riesigen Mannheimer Industriegelände. Hier trainiert die Rettungshundestaffel des DRK Mannheim. Der Bereitschaftsleiter und Rettungshundeführer Gerd Teynor und sein Team wissen ganz genau, warum sie an diesem wie an jedem Sonntag mit ihren Hunden so intensiv trainieren. Die Rettungshundestaffel macht das übrigens wie viele Hundestaffeln in Baden-Württemberg ehrenamtlich und freut sich über jede Unterstützung –auch über Menschen ohne Hunde, die beim Training helfen.