Was wurde aus der Landesgartenschau 1989 in Bietigheim?

1989 wurden im Enztal ein über 16 Hektar großer Bereich mit intensiv gestalteten Grünanlagen und weitere 24 Hektar naturnaher Flusslandschaft geschaffen für die Landesgartenschau.

Heute ist der Bürgergarten in Bietigheim ein Ziel für Fußgänger, Radfahrer, Familien, Gassi-Gehern – einfach für alle. Im Frühling und Sommer tummeln sich hier mindestens genauso viele Menschen wie im Freibad.

Der geologische Lehrpfad endet in einem Akademiegarten. Hier werden alte Gemüsesorten angepflanzt und Schulungen für Erzieher:innen für den Vorschulbereich gegeben.

9 Erklärtafeln an je einem angekarrten Gesteinsbrocken aus der Schichtstufenlandschaft Baden-Württembergs von der Rheinebene bis zum Allgäu aufgereiht entlang der Muschelkalkfelswand beim Bietigheimer Viadukt.

Eine acht Tonnen schwere Erdzeituhr aus Granit steht am Anfang des geologischen Lehrpfads. Es ist chronologische Darstellung der Epochen der Erdgeschichte mit Leitfossilien und kam 2006 zum geologischen Lehrpfad hin.

Die sog. "Grüne Mitte" im Enztal erfüllte gleichzeitig ökologische und klimatologische Funktionen. Insgesamt entstand ein Gesamtkonzept, das von den Parkanlagen des Bürgergartens in Bietigheim über die neu geordneten Sportanlagen im Ellental bis hin zu den landschaftlich geprägten Langwiesen in Bissingen reicht. Vom 28. April bis 17. September 1989 besuchten 1,65 Millionen Menschen die Landesgartenschau in Bietigheim-Bissingen.