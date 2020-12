Als die Hirten am Ende des Tages bei ihren Schafen ankommen, sind sie wieder allein. Geblieben sind ihnen aber ihre Erinnerungen. An die Engel… an Maria und Josef…an das Kind in der Krippe und an die vielen Menschen, die sie im Lauf ihrer Reise kennen gelernt haben. Doch nicht nur die Hirten sind überglücklich über das, was ihnen geschehen ist. Auch im Leben des alten Simon, der kleinen Lea, des armen Jakobus und von Johanna ist es heller geworden - durch das Licht von Weihnachten!

Sonja Stahl