"Das letzte Mal hab' ich gezeltet, da war ich 16", sagt SWR1-Moderatorin Petra Klein und macht sich auf den Weg zum Campingplatz an der Friedensbrücke in Neckargemünd. Wie sie (noch in Zeiten vor Corona) die Nacht im Wurfzelt, zehn Kilometer Neckar-aufwärts von Heidelberg, erlebt hat, das sehen Sie hier.

Daschamal eine gemütliche Rezeption: der Campingplatz an der Friedensbrücke in Neckargemünd. SWR Petra Klein Johann van der Velden, Neckargemünder Campingplatz-Chef, Helfer in der Not, Kummerkasten und Camping-Vater. SWR Petra Klein Wenn man direkt nach der Ankunft mit einem solchen Ausblick belohnt wird - das zaubert Petra Klein mehr als ein Lächeln auf's Gesicht... SWR Petra Klein Flauschige Nachbarn... SWR Petra Klein Macht Sie dieses Bild nicht auch ein bisschen neidisch? Petra Klein geniesst die Abendsonne vor ihrem kleinen Wurfzelt. SWR Petra Klein Gemütlicher geht's wohl kaum - und der Ausblick ist beruhigend-schön. Camping am Neckar! SWR Petra Klein Nette Nachbarn auf dem Campingplatz an der Friedensbrücke: Jenny und Daniel aus Niedersachsen. Für die beiden geht es nach dem Zusammenpacken weiter zum Campen nach Enzklösterle im Landkreis Calw. SWR Petra Klein Guten Morgen - nach der Nacht im kleinen Wurfzelt noch etwas verschlafen, aber sichtbar guter Laune: SWR1 Moderatorin Petra Klein. SWR Petra Klein Neckargemünd: die Frisur hält. Campingplatz an der Friedensbrücke: die Frisur hält. Wurfzelt in der Morgensonne: die Frisur...? SWR Petra Klein Schnatternder Besuch vor dem Zelt - auch ein Erlebnis. SWR Petra Klein Der Morgentau auf dem SWR1-Dienstwagen reicht wohl nicht ganz für den Frühstückstee! Dafür kam dann sofort eine Einladung zum Morgenkaffee von einem nahegelegenen Metzger. SWR Petra Klein Ganz entspannte Nachbarn beim Frühstück: Willy und Angela aus Netphen bei Siegen. SWR Petra Klein Morgens auf dem spiegelglatten Neckar: in aller Ruhe zieht ein Lastkahn vorbei. SWR Petra Klein