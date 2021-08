Ob im Supermarkt, am Kiosk an der Ecke oder im Modegeschäft. Bargeldlos bezahlen wird immer beliebter - und in Zeiten von Corona sowieso. Es hat einige Vorteile ohne Bargeld unterwegs zu sein, aber nicht nur!

Ralf Wintergerst, Chef des Münchner Banknotenherstellers Giesecke und Devrient über den Trend des bargeldlosen Bezahlens und "digitales Bargeld".

«Mit digitalem Bargeld könnte man zukünftig bezahlen, ohne eine digitale Spur zu hinterlassen.»

Pro & Contra Bargeld Sicherheit: Pro Bargeld Wenn es nur elektronische Zahlungsvorgänge gibt, muss das Währungssystem Cyber-Angriffen standhalten können. Aber ist das möglich? Kann die Zentralbank den Wettbewerb mit den Hackern gewinnen? Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Wie zahlen Menschen bei einem Stromausfall? Selbst Geldgegner können unangenehme Fragen nicht mit (vollständig) überzeugenden Antworten beantworten. Sicherheit: Contra Bargeld Wie der Ökonom der Harvard University, Kenneth Rogoff, zu Recht betonte, nutzen viele Kriminelle die Anonymität von Bargeld für illegale Transaktionen. Ob es darum geht, illegale Beschäftigung und Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen oder Korruption auszurotten: Wenn jede Transaktion nachvollziehbar ist, leiden Kriminelle und Diebe. Und: Wenn der Safe leer ist, wer wird die Bank ausrauben? Dauerhaftigkeit: Pro Bargeld Papiergeld ist ein Dauerbrenner. Eine kleine Spende für einen Musiker, ein Trinkgeld für die Kellnerin und ein Taschengeld für die Kinder: Bargeld ist fest in unserer Gesellschaft verwurzelt. Wer Bargeld abschafft, zerstört auch Kulturgut. Wie die jüngsten Untersuchungen von BITKOM zeigen, bevorzugen deutsche Verbraucher nach wie vor Bargeld als Zahlungsmethode. Warum? Weil sie so die Ausgaben besser kontrollieren können. Wenn die Behörden Bargeld auf einmal abschaffen, könnten die Verbraucher zu anderen Währungen oder Gutscheinsystemen wechseln. Wie der Ökonom Friedrich Schneider dem Handelsblatt erklärte, wird es auf dem Schwarzmarkt zu einem Chaos von alternativen Währungen und Edelmetallen kommen. Dauerhaftigkeit: Contra Bargeld Papiergeld wird auslaufen. "Nur deine Großmutter braucht Bargeld... und Bankräuber" - so lautet der Slogan der schwedischen Bargeldgegner. Sie wiesen mit auffälligen Slogans auf die veralteten Münzen und Banknoten hin - weil sich das mobile Zahlungssystem weiterentwickelt. Aldi zum Beispiel hat es Kunden ermöglicht, mit ihrem Smartphone bequem an der Kasse zu bezahlen. Andere Unternehmen werden folgen. Rolle der Banken: Pro Bargeld Banken erhalten eine zu große Machtfülle, wenn das Bargeld abgeschafft wird. Mit der Abschaffung des Bargeldes können Privathaushalte nicht mehr frei entscheiden, ob sie ihr zur Verfügung stehendes Geld einer Bank anvertrauen möchten. Stattdessen wären die Haushalte gezwungen eine Bank zu wählen. Es würde somit zu einer Einschränkung der Entscheidungsfreiheit kommen. Rolle der Banken: Contra Bargeld Negativzinsen bedeuten nicht automatisch das Ende. Stattdessen können Banken durch eine intelligente Zinspolitik Konsumenten dazu animieren, das zur Verfügung stehende Geld auszugeben, anstatt in der Bank zu horten. Langfristig führt dies zu einer Ankurbelung der Wirtschaft, da der Konsum steigt.

So zahlen Sie sicher und kontaktlos

Wegen eines möglichen Ansteckungsrisikos hat die Weltgesundheitsorganisation in der Coronakrise auch empfohlen, ohne Bargeld zu zahlen. Da gibt es viele Möglichkeiten: Giro- oder Kreditkarten oder über diverse Smartphone-Apps.

Achtung: Es können Gebühren fällig werden

Die Banken verdienen am bargeldlosen Zahlen. Und zwar mit Gebühren, mit denen viele Kunden womöglich gar nicht rechnen. Im schlimmsten Fall können pro Zahlungsvorgang mit der EC- oder Girokarte bis zu 70 Cent fällig werden. Im Schnitt sind es 34 Cent je Vorgang. Jede zweite Sparkasse oder Volksbank verlangt solche Gebühren.

Zahlen mit dem Smartphone

Mobiles Bezahlen wird in Deutschland immer häufiger genutzt – vor allem von jüngeren Menschen. 46 Prozent der unter 30-Jährigen nutzen Mobile Payment. Im Durchschnitt aller Altersgruppen liegt der Anteil bei 25 Prozent. (Stand April 2019). In fünf Jahren wollen bereits 57 Prozent der Befragten Zahlungen mobil abwickeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von 1000 Bundesbürgerinnen und -bürgern im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC.

Am häufigsten nutzen die Verbraucher das bargeldlose Verfahren um Kleidung, Schuhe und Accessoires zu kaufen. Mehr als die Hälfte schätzt beim mobilen Bezahlen die Möglichkeit, Geldbewegungen direkt am Handy prüfen zu können. Die meisten Verbraucher machen aber bisher einen großen Bogen um das mobile Bezahlen. Vor allem die Angst vor Datenmissbrauch und vor Hackern schreckt die Nutzer bisher ab. In der Umfrage umfasst das Mobile Payment: das Einkaufen per Handy über mobile Bezahldienste und das kontaktlose Bezahlen per Smartphone an den Kassen von Geschäften. Kontaktlos bedeutet, dass der Kunde sein Smartphone zum Bezahlen lediglich an ein spezielles Lesegerät hält.