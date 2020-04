per Mail teilen

Geschlossen wegen Corona! Dieses Schild hängt auch an unzähligen Botanischen Gärten und Tierparks im Land. Den Blumen schaut keiner beim Blühen zu, die Tiere fressen, jagen und spielen ohne Zuschauer. Nicht ganz...einige Parks bringen ihre Tiere und Pflanzen zu uns ins Wohnzimmer.

Die blühenden Tulpen im Botanischen Garten, der Erdmännchen-Nachwuchs im Zoo, das Flusspferd-Baby beim Planschen oder die Pinguine beim Sonnenbaden - alles zu sehen: per Internet.

Karlsruher Zoo

Karlsruher Zoo picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Zoo-Einblicke" verschafft der Zoodirektor des Karlsruher Zoos höchstpersönlich auf der Facebookseite: Aus seinem Büro heraus gibt´s Infos und die neuesten Entwicklungen bei seinen Tieren. Was macht der Erdmännchen-Nachwuchs? Warum heißt der kleine Flusspferdbulle Halloween? Kann ein Eisbär die Sonne genießen und wie sehen eigentlich ROTE Pandabären aus?

Rote Pandas im FrühlingDie Roten Pandas Amod und Akuti sind im Sommer manchmal nur schwer auf den Ästen der Bäume zu erkennen. Jetzt im Frühjahr sind sie dagegen wunderbar zu sehen. Daher haben wir von den zwei Tieren ein kleines Video gemacht. Und während sie sonst die meiste Zeit des Tages eher am Ausruhen sind, ist hier richtig Bewegung drin.Gepostet von Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe am Montag, 6. April 2020 Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe, Facebook

Insel Mainau

Um die Natur am Bodensee zu erleben und das Erwachen des Frühlings zu beobachten, teilt auch die Insel Mainau online was gerade passiert. Das Blüten-Barometer zeigt an, wie weit die Tulpen sind und bei einem virtuellen Spaziergang, können Sie schon mal checken, ob das Ihr nächstes Urlaubsziel nach Corona sein könnte. Einfach hier klicken.

Insel Mainau picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof/Weinheim

"Uns tut es leid, dass wir Ihnen den Garten in dieser schönen Frühlingszeit und bei dem herrlichen Wetter vorenthalten müssen..." steht auf der Homepage des Schau- und Sichtungsgartens Hermannshof. Dafür gibt´s Fotos und Angeber-Blumen-Wissen über Tulpen, Narzissen, Primeln, Pfingstrosen oder Magnolien. Fühlt sich an, als wären die Frühlingsblüten direkt bei Ihnen aufm Balkon.

Luisenpark Mannheim

Das Leben im Luisenpark in Mannheim geht genauso weiter wie vor Corona: alle Gärtner und Tierpfleger arbeiten weiterhin hart dafür, dass alles in Ordnung bleibt. Und die Flamingos und Pinguine genießen die Ruhe und die Sonne. Nur eben ohne Zuschauer...

Wilhelma Stuttgart

Neue Schmetterlinge, zwei Kälber, zwei Lämmer - der Neuzugang in der Wilhelma in Stuttgart bleibt erstmal ohne Zuschauer. Ein paar Einblicke und natürlich Fotos von den knapp 70 Magnolienbäumen und ihrer Blüte gibt´s aber trotzdem.