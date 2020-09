per Mail teilen

"Erstickt" lautet die offizielle Todesursache. Ganz geklärt wurden die Umstände seines Todes allerdings nie. Jimi Hendrix wurde nur 27 Jahre alt. Wie nach ihm unter anderem Janis Joplin, Kurt Cobain oder Amy Winehouse. Sie alle zählen zum unheimlichen "Club 27". Am 18. September 1970 wurde Jimi Hendrix tot aufgefunden. In einem Hotelzimmer in London. Schlaftabletten und Alkohol waren im Spiel. Am 18.September jährt sich sein Todestag zum 50. Mal.

Ein echter Gitarren-Gott

Jimi Hendrix spielte Gitarre mit der Zunge und den Zähnen oder auch hinter seinem Rücken. Er holte Klänge aus dem Instrument wie kein Gitarrist vor ihm. Jimi Hendrix hatte bei Frank Elstner, damals Radiomoderator, einmal Gitarre gespielt. Und Frank Elstner schwärmte viele Jahre später danach noch:

»Wer das einmal erlebt hat, vergisst es nie mehr.« Frank Elstner, in SWR1 Leute über Jimi Hendrix

Zweifelsohne: Er war ein Ausnahmekünstler! In Woodstock zerlegte Hendrix die amerikanische Nationalhymne in ein Klanginferno. Auf einer Londoner Bühne spielte er Gitarren-Gott Eric Clapton an die Wand und der war nicht einmal böse. Das Musikmagazin "Rolling Stone" führt Jimi Hendrix auf Platz 1 der besten Gitarristen aller Zeiten.

Jimi im Jahr 1969 in Stuttgart

Anderthalb Jahre vor seinem Tod trat Jimi Hendrix in Baden-Württemberg auf: Im Januar 1969 erlebt das klassische Stuttgarter Konzerthaus, die Liederhalle, ihr erstes Rockkonzert. Im bestuhlten Beethovensaal kostete der Eintritt damals 9,00 DM. Die Kartennachfrage war so groß, dass kurzerhand ein zweites Konzert vorweg um 17 Uhr angesetzt wurde.

Linsen mit Spätzle sind nicht sein Ding

"Sowas hatte es noch nie gegeben", erzählt Michael Russ im SWR1-Interview. Der Konzertveranstalter hat Jimi Hendrix als bescheidenen Menschen kennengelernt. "Es gab kein Catering". Mit-Veranstalter Fritz Rau nahm Hendrix mit in eine Stuttgarter Wirtschaft zu Linsen und Spätzle. Die mochte Hendrix nicht und verschwand klammheimlich. Warum er denn nichts gesagt habe, wollte Rau später von ihm wissen. Darauf Hendrix: "I didn’t want to hurt your feelings" – Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen.

Der "Club 27"

Am 18. September 2020 vor 50 Jahren starb Jimi Hendrix. Er wurde nur 27 Jahre alt. Was auffällt: Es gibt viele hochtalentierte Musiker, die in den vergangenen Jahrzehnten im Alter von 27 Jahren starben - nicht zuletzt wurden sie dadurch zum Mythos: