Der niederländische Moderator Sander Hoogendoorn hat Radiosender in Europa dazu aufgerufen, sich ihm anzuschließen, am Freitag (20.03.2020) um 08.45 Uhr MEZ den Song "You'll Never Walk Alone" von Gerry & The Pacemakers gleichzeitig zu spielen.

"Wir alle müssen tun, was wir können, um diese Krise zu überwinden. Dinge wie diese überschreiten die Grenzen der Radioprogramme. Deshalb habe ich mir gedacht: Warum spielen nicht alle Radiosender morgens das gleiche Lied zur gleichen Zeit?" Sander Hoogendoorn, Radiomoderator

Gerry & The Pacemakers Imago Foto: Top Foto

Wir waren natürlich mit dabei...

Um den Menschen zu danken, die in vorderster Linie für uns da sind und den Laden am Laufen halten. Aber auch an die zu denken, die sich zuhause alleine fühlen.

Und jetzt alle: "You‘ll never walk alone"

When you walk through a storm,

hold your head up high

and don’t be afraid of the dark.

At the end of the storm,

there’s a golden sky

and the sweet, silver song of a lark.

Walk on through the wind,

walk on through the rain,

though your dreams be tossed and blown.

Walk on, walk on with hope in your heart,

and you’ll never walk alone.

Walk on, walk on with hope in your heart,

And you’ll never walk alone....

You’ll never walk alone.