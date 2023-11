per Mail teilen

Die britischen Rock-Legenden kommen an den Bodensee: Deep Purple sind am 18.07.2024 im Schloss Salem.

Datum: Donnerstag, 18. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Open Air Schlossgelände

88682 Salem Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Deep Purple kommen nach Salem!

Foto: Willi Kuper SWR Willi Kuper

Deep Purple haben allein seit 1996 sechs Studioalben veröffentlicht und sind seit ihrer Gründung im Jahr 1968 mit nur wenigen Pausen weltweit auf Tournee gewesen. Im Jahr 2007 (fast 40 Jahre nach Gründung) trat die Band bei 40 Terminen in Frankreich vor 150.000 Menschen auf. Darüber hinaus haben sich Deep Purple m Sommer 2022 mit ihren Hardrock-Kollegen von Judas Priest zusammengetan und eine erfolgreiche 25-Städte-Tournee durch die USA und Kanada unternommen. Deep Purples neuestes Album Whoosh! folgt auf die weltweiten Chartstürmer-Alben inFinite (2017) und NOW What?! (2013).

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Simon McBride, der seit dem Rücktritt von Steve Morse 2022 bei Deep Purple ist, und Don Airey bewegen sich weiterhin in den Weiten des Hard Rock – die Texturen und Nuancen ihrer jüngsten Werke sind alles andere als dumpfe Runderneuerungen.